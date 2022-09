Dezbatere despre patrimoniul cultural local, la Festivalul ”Mente”

Distribuie

Cămiul Cultural din Suseni a găzduit duminică, 5 septembrie, dezbaterea cu tema ”Cum valorificăm patrimoniul cultural local pentru dezvoltarea sustenabilă a comunității?”, eveniment inclus în cadrul Festivalului ”Mente”, eveniment organizat la finele săptămânii trecute.

Reichenberger Iringó, moderatorul dezbaterii

„Tot mai des citim sau auzim lozinca „Avem un patrimoniu, ce facem cu el?” Cu toții avem dreptul la patrimoniul cultural și natural, dar acesta nu este ceva garantat. Avem nevoie de informare, de educație și implicarea comunității pentru a conștientiza și valorifica acest drept. Resursele de patrimoniu (monumente istorice, arhitectură vernaculară, meșteșuguri, gastronomie, tradiții și obiceiuri, specii și arii protejate) folosite în mod corect pot genera dezvoltare locală sustenabilă în timp, dar este nevoie de perseverență și implicarea cât mai multor actori ai societății. În acest context s-a născut necesitatea acestui dialog”, a precizat Reichenberger Iringó, moderatorul dezbaterii care i-a avut ca și invitați pe Simona Loredana Bogdan, VisitReghin, și arh. Bianca-Melitta Conțiu-Tămășan, Arhipeisaj Studio.

Despre invitați și legătura lor cu ideea de patrimoniu

„Sunt arhitect. Legătura mea cu patrimoniul vine din natura profesiei. Spun asta deoarece lucrăm efectiv pe patrimoniu. Chiar și atunci când nu o facem, construcțiile noi pe care le facem tot se inserează undeva într-un patrimoniu construit”, a precizat arh. Bianca-Melitta Conțiu-Tămășan, Arhipeisaj Studio.

Arh. Bianca-Melitta Conțiu-Tămășan, Arhipeisaj Studio

„Sunt ghid local la Centrul de Informare și Promovare Turistică din Reghin. Legătura cu patrimoniul o am din familie aș putea spune. Am un frate mai mare care a început acest parcurs cu un alt tip de patrimoniu în cazul lui. De acolo a pornit și la mine pasiunea pentru acest subiect, pe care mai apoi l-am studiat. De-a lungul timpului am ajuns și eu să lucrez cu patrimoniul mobil în calitate de muzeograf într-un muzeu etnografic. În prezent, activez la Centrul de Informare Turistică, unde avem parte și de patrimoniul construit pe care încercăm să-l promovăm și să aducem oamenii cât mai aproape de acesta”, a spus Simona Loredana Bogdan, VisitReghin.

Simona Loredana Bogdan, VisitReghin

Definiția patrimoniului

„Aș începe prin a spune că acest termen, patrimoniul cultural sună atât de greu și uneori așa are o tentă restrictivă fapt pentru care mulți nici nu nu știu la ce să aștepte. Aș folosi mai degrabă sintagma de moștenire culturală. Poate așa îi ajută pe oameni să înțeleagă mult mai bine la ce se referă esența ideii de patrimoniu. Cuprinde mai multe aspecte, nu doar clădirile istorice despre de care se ocupă și Bianca, cuprinde și obiecte și bunuri culturale care au o semnificație aparte. De asemenea, obiceiurile și tradițiile intră tot aici la moștenirea culturală”, a menționat Simona Loredana Bogdan.

„Pentru mine, patrimoniu înseamnă moștenirea, așa cum a spus și Simona, pe diferite laturi, cea construită, cea naturală și cea imaterială, toate aflate în strânsă legătură cu identitatea noastră. Cine au fost strămoșii noștri, cine suntem și cine vrem să devenim”, a fost răspunsul dat de arh. Bianca-Melitta Conțiu-Tămășan.

De ce este important patrimoniul?

„Aș răspune acestei întrebări cu o altă întrebare și sunt curioasă cât de relevant va fi acest lucru pentru tinerii prezenți la dezbatere. Dacă vă gândiți la persoana voastră, e important să știți cine sunt părinții voștri, cine sunt bunicii voștri, cine sunteți voi în viața de zi cu zi? Sunt importante lucrurile astea pentru voi? Credeți că e indiferent dacă știți cine sunteți sau nu? La fel cum este important cine sunt strămoșii mei, cine sunt eu, de unde vin și încotro mă îndrept, același lucru își multiplică importanța și valoarea când suntem mai mulți, când formăm o comunitate. Acesta, cel puțin pentru mine, e motivul numărul 1 pentru care mi se pare importantă această moștenire a patrimonului în diversele sale forme”, a precizat arh. Bianca-Melitta Conțiu-Tămășan.

„De ce este important patrimoniul? Pentru că vorbește despre noi. Este ca un fel de carte de identitate, atât a noastră, a locuitorilor unui oraș, cât și a orașului în sine”, a conchis Simona Loredana Bogdan.

Alin ZAHARIE