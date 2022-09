Femeile și bijuteriile. Perfecțiune și eleganță la expo Mineralia

Distribuie

Doamnele și domnișoarele sunt răsfățate din nou. Bijuterii din pietre prețioase şi semiprețioase, accesorii, flori de mină, decorațiuni din piatră, bijuterii din lemn şi multe altele sunt expuse la Expo Mineralia.

Secția de Etnografie și Artă Populară din Târgu-Mureș găzduiește ediția anuală și estivală a expoziției cu vânzare Mineralia. Piatra vedetă din anul acesta este GRANAȚI.

Coordonatorii expoziției sunt Angela Săplăcan, muzeograf geolog și Andrei Gorduza, inginer geolog și, totodată, expozant. Alături de el expun inginerul geolog Alexa Szentannai din Cluj –Napoca și inginerul geolog Emil Şpiac din Arad.

“În fiecare an facem o prezentare a lumii minerale, începând de la piatra brută, bucăți de eșantioane de roci și minerale, până la obiecte șlefuite, ajungând la bijuteriile făcute tot din piatră naturală. O mare parte din ele le șlefuim, altele sunt achiziționate de la expoziții internaționale acolo unde se prezintă fiecare țară cu piatra ei reprezentativă, cum ar fi Rodocrozitul din Argentina”, a declarat Andrei Gorduza.

Pasionată de istorie, dar și de frumos, una din cliente ne-a povestit cum colecționează astfel de pietre încă din anul 2006, achiziționate inclusiv din bursele primite la facultate.

“Mi-au plăcut de când eram mică, din anul 2006 am început să cumpăr, iar acum am peste 6000 de pietre, bijuterii. Nu sunt de vânzare, îmi place să le am. La gât port mereu un colier cu turmalină, cristal de stâncă, citrin natural și cuarț, “ ne povestește drd. Monica Crăciuneanu.

Descoperiţi toate aceste minunăţii ale lumii minerale timp de 4 zile. În perioada 8 – 11 septembrie 2022, între orele 10.00 – 19.00, intrați în minunata lume a mineralelor, în curtea interioară a sediul Muzeului din Palatul Toldalagi, Piața Trandafirilor nr. 11. Clienții pot achiziționa diverse obiecte înnobilate de pietre semiprețioase, cei pasionaţi vor putea afla care sunt proprietăţile fiecărei pietre, ce se potriveşte zodiilor şi personalităţilor lor sau cum le pot influenţa starea de sănătate.