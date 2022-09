FOTO: „Acoperișul Universului”, expoziție deosebită de lucrări din sticlă

Distribuie

Vernisajul expoziției de artă decorativă, sticlă și metal „Acoperișul Universului” a artistului Ioan Tămâian a avut loc marți, 6 septembrie, la Galeria „Art Nouveau” din centrul orașului Târgu Mureș. Lucrările deosebite expun în fața publicului diverse forme și imagini ce reflectă inspirația și talentul desăvârșit al artistului.

În deschidere, Mana Bucur, artist plastic și președinte UAP Filiala Mureș, a adresat câteva cuvinte despre lucrări și despre autorul acestora.

„Lucrările au menirea de a face o impresie deosebită asupra iubitorilor de artă și cred că-și ating din plin scopul. Iată că în galeria noastră, care de obicei vă încântă cu picturi, sculpturi, grafică și mai puțin cu artele decorative, puteți vedea obiecte realizate prin intermediul focului, a temperaturilor înalte și a tehnologiei de ultimă generație. Expoziția „Acoperișul Universului” cuprinde peste 40 de lucrări, încununate cu adevărate danteluri din metal argintat. Despre artistul, aici de față”, a punctat Mana Bucur.

„Dacă mergem puțin printre lucrări sau dăcă le observați pe fiecare în parte, veți vedea foarte multă tehnologie. Această tehnologie este unică, pentru că am combinat fuziunea sticlei cu metalul, în cazul de față, cupru-argint, dar și metalul pasiv. La bază sunt depunerile galvanice, care iarăși e un procedeu cunoscut, dar depinde cum e cunoscut de fiecare artist în parte. Eu l-am dus un pic mai departe, mai departe de ce a fost până acum. Dacă până la un moment dat nu am lucrat metal, când m-am apropiat de depunerile galvanice, am încercat să le combin cu acest nobil material. Sticla are nevoie de un timp foarte scurt, adică acea lucrare propusă, trebuie realizată într-un timp limitat. Și atunci bineînțeles că trebuie văzită, vizualizată, trebuie făcute schițe, iar atunci când începi să lucrezi cu acest material, trebuie să știi exact unde și cum să-l modelezi”, a evidențiat autorul lucrărilor, artistul Ioan Tămâian.

Expoziția poate fi vizitată până în data de 13 octombrie 2022.

Ioana MĂRGINEAN