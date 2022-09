Creșa ”Spiridușii veseli” prinde contur

Distribuie

Lucrările la Creșa ”Spiridușii veseli” din Reghin sunt în plină desfășurare. În apropierea podului de peste Mureș din zona Iernuțeni, se lucrează intens la această investiție în urma căreia va rezulta o creșă la cele mai moderne standarde.

Potrivit reprezentanților ADR Centru, municipalitatea reghineană dorește prin acest proiect reamenajarea clădirii fostei Școli generale numărul 7, amplasată pe strada Iernuțeni nr. 99, pentru crearea unor spații pentru o creșă cu trei grupe, într-o zona în care nu există astfel de servicii. Clădirea propusă are șapte clase și o pivniță, aflând-se la mică distanță de zonele în care locuiesc familiile care își vor trimite copiii la creșă. Se va înființa o unitate nouă cu program de lucru zilnic cu trei grupe pentru 40 de copiii: grupa mică – 10 copii cu vârsta între 3 luni și 1 an, grupa mijlocie – 15 copii cu vârsta între 1 și 2 ani și grupa mare – 15 copii cu vârsta între 2 și 3 ani. La parter vor exista dotările necesare pentru trei grupe de antepreșcolari, spațiile administrative și ale personalului tehnico-medical; spațiile de depozitare și preparare ale bucătăriei. În plus, se vor amenaja o curte specială cu spații de joacă pentru copii, o curte gospodărească, ce va deservi exclusiv spațiile tehnice și o zonă verde ce va proteja incinta de zonele din vecinătate. Bugetul total al proiectului este de 3,75 milioane de lei, din care 1,40 milioane de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă necesară, solicitată de beneficiar. Beneficiarul estimează finalizarea proiectului până la data de 31 decembrie 2023.

(Refacția)