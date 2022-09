”Sărbătoarea Mărului” revine la Batoș

Distribuie

Anul 2022 a fost unul încărcat cu probleme pentru comuna Batoș, în capul listei fiind seceta. Despre acest aspect și nu numai, în interviul acordat cotidianului Zi de Zi de către primarul Dumitru Dinu Cotoi.

Reporter: Cu ce probleme v-ați confruntat la nivel de comună în acest an?

Dumitru Cotoi: A fost un an ciudat, dificil aș putea spune. În primul cu seceta care ne-a afectat foarte mult. La un moment dat credeam că ne putem lua gândul de la produsele agricole de orice fel, începând de la cereale, fructe, nutrețuri pentru animale. Până la urmă a venit ploaia asta târzie din luna august și agricultura și-a revenit pe toate domeniile. Porumbul, care fost foarte afectat, cel care a fost semănat mai devreme și căruia i s-a dat și un pic de îngrășăminte și-a revenit. Merele la fel, deși fructele au căzut foarte mult jos din lipsa apei, totuși avem o producție acceptabilă, atât la mere cât și la prune. În schimb, stăm foarte bine la producția de struguri. La cultura de viță de vie se pare că îi priește seceta. Au reveni foarte bine și pășunile, fânețele și lucernele, astfel că și crescătorii de animale pot să își adune nutrețul necesar pentru iarnă, deși destul de mulți dintre aceștia și-au vândut din efectivul de animale, poate aveau prea multe, sau poate că nu le puteau asigura hrana pentru iarnă. Seceta ne-a afectat și în ce privește rețeaua de apă. A fost consum consum foarte mare de apă, în condițiile în care oamenii mai udau în grădini sau știu eu la ce foloseau foarte mult apa. Am avut și o perioadă scurtă cu restricții în ce privește alimentarea cu apă. Am trecut cu bine peste ea. Când este presiunea și debit nu mai avem probleme. N-am avut de fapt niciodată probleme pe o perioadă de zile, să zic cum am avut acuma. Dar, așa s-a întâmplat în toate părțile, în alte țări și în alte zone, fapt pentru care a trebuit să economisim apa.

Rep.: Ce alte probleme ați întâmpinat în ultima perioadă?

D.C.: Aș aminti aici scumpirea materialelor de construcții care a afectat buna colaborare cu firmele de construcții. Au trebuit ajustate prețurile la lucrările de construcții, de reabilitări, dar până la urmă am am ajuns la o înțelegere cu ei fapt pentru care se lucrează și în prezent.

Rep.: Cum supliniți investițiile cu fonduri de la bugetul local?

D.C.: Școlile de pe raza comunei au început în condiții destul de bune noul an școlar, deși ne-am fi așteptat ca lucrarea cu reabilitarea școlii din Batoș să meargă mai repede. Se pare că banii să alocă totuși către apărare în situația asta, fapt pentru care Compania Națională de Investiții nu a luat în calcul să demareze lucrările de reabilitare a școlii de aici din Batoș. Totuși, din bugetul local am alocat o sumă necesară pentru realizarea încălzirii centrale în școală astfel încât să nu fie frig copiilor în sezonul rece. Avem, de asemenea, alte lucrări pe raza comunei, trotuare, poduri, podețe, pietruiri. De asemenea, este în curs semnarea unui contract pentru asfaltarea de străzi. Continuăm și asfaltarea străzilor, cu fonduri din bugetul local. Intenționăm să asfaltăm încă 3 kilometri din străzile care au rămas, și atunci sigur ne apropiem de asfaltarea în totalitate a străzilor.

Rep.: Dar în ce privește celelalte surse de finanțare?

D.C.: Cu bucurie pot să spun că pe pe ”Anghel Saligny” avem aprobat și deja se lucrează la proiectare la proiectul de canalizare și stație de epurare. Mă bucur că am început dintr-o margine a comunei să zic așa acest proiect foarte important, lucrare care trebuie realizată. Avem și alte proiecte depuse prin PNRR, așteptăm doar să fim anunțați să semnăm contractele. De asemenea, avem proiecte prin GAL, respectiv un contract de dotare cu materiale PSI.

Rep.: În ultima vreme s-au întețit atacurile urșilor. Care e situația la nivelul comunei Batoș?

D.C.: Mereu am spus că mai rău, în condițiile în care am întâmpinat situații de tot felul, pandemie, restricții, pe urmă război, pe urmă secetă, și iată că acum în prag de toamnă avem o problemă cu urșii. Am avut întotdeauna, dar parcă acum această problemă e mai mai mare și mai intensă. Există un număr foarte mare de urși pe raza comunei Batoș. Dacă nu zilnic, de 2-3 ori pe săptămână urșii atacă animale domestice. Sperăm să nu se întâmplă și la om. Pătrunde ursul până în intravilanul localităților și provoacă pagube în gospodării. Chiar în cursul serii de miercuri am avut o intervenție, locuitorii din comună fiind alertați de apariția unui urs. Din fericire s-a intervenit repede și ursul a fost alungat. S-a întrunit Comitetul local pentru situații de urgență și am solicitat ministrului Mediului o derogare pentru a elimina acest exemplar, unul extrem de periculos, un animal mare cu o dungă albă. Să sperăm că vom obține derogarea astfel încât să nu mai avem suprize cu acest animal.

Rep.: În acest an se revine la organizarea evenimentului ”Sărbătoarea Mărului”…

D.C.: La sfârșitul lunii iulie credeam că nu vom avea pentru ce să organizăm această sărbătoare, totuși Dumnezu ține cu noi și ne-a rânduit să să fi un an cu producție bună. Astfel, în zilele de 1 și 2 octombrie se va relua organizarea ”Sărbătorii Mărului” aici la Batoș. Chiar dacă i se zice ”Sărbătoarea Mărului”, acest eveniment este o adevărată sărbătoare a recoltei pentru că localnicii din comuna noastră se ocupă cu mult mai multe activități nu numai cu tradiționalul Măr de Batoș. Așa cum am spus, sunt producători de vin, legumicultori, crescători de animale, plus multe alte activități din domeniul agricol sau din alte domenii. Sărbătoarea se va întinde pe durata a două zile, din care nu vor lipsi întrecerile sportive, expoziția cu vânzare a producătorilor locali, nelipsitul program artistic în ziua de duminică. Vom avea înclusiv o vizionare de film în aer liber în cursul zilei de sâmbătă. În ce privește programul artistic din cadrul ”Sărbătorii Mărului”, nu ne-am mai hazardat în a cheltui sume mari, în condițiile în care banii trebuie economisiți pentru alte lucrări, fapt pentru care vor evolua pe scena ce va fi amplasată în curtea școlii grupuri folclorice, formații de dansuri populare românești, ungurești, săsești, țigănești din zona noastră sau chiar din zonele apropiate. În oferta ”Sărbătorii Mărului” mai sunt incluse concursurile printre care trasul remorcii. Sperăm să avem parte de vreme bună, să cinstim cum se cuvine rodul toamnei.

Alin ZAHARIE