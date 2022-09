Aikido training. Black and white image. The teacher shows reception. Traditional form of clothing in Aikido.

Se fac înscrieri la Aikido Distribuie Asociația sportivă Aikido Aikikai Târgu Mureș face înscrieri adulți 14-60+ani și copii 5-13 ani, pentru cursuri de Aikido. Ești invitat să cunoști o artă marțială japoneză care asigură un bun sistem de autoapărare prin antrenarea reflexelor și reacțiilor fizice si psihice, prin exerciții pentru respirație și meditație și dezvoltarea concentrării. Antrenamentele au loc pe strada Brăila nr. 2-4, informații și înscrieri la numărul de telefon 0757248373. Share