VIDEO: ”Ce-am pățit odată”, concert-spectacol marca Corbu la Reghin

Sergiu Corbu Boldor a revenit la Reghin cu cel mai nou proiect marca ”Corbu”, concertul-spectacol „Ce-am pățit odată” găzduit joi, 8 septembrie de Rock Pub Clasim. A fost cel de-al șaselea concert din cadrul turneului „Ce-am pățit odată” care a mai cuprins orașele București, Brașov, Făgăraș, Sighișoara, Târgu Mureș și Zalău.

Sergiu Corbu Boldor – vioară, caval, voce, Alexandru Grigoriță – chitară bass, Ionuț Ciuliei – tobe și reghineanul Cristian Cioloca – chitară electrică s-au făcut ”vinovați” cu vârf și îndesat pentru o seară plină de genuri muzicale, pe cât de diferite pe atât de expresive, de stări care mai de care mai faine și pline de bună dispoziție.

Pornind de la piese precum ”Furnica”, ”Never ending”, ”Raiu” și desigur ”Ce-am pățit odată”, Sergiu alături de colegi, au intrat într-un inedit dialog cu publicul prezent, limbajul fiind unul pe cât de diferit pe atât de comun, dacă e să ne luăm după reacție celor prezenți joi seara la Rock Pub Clasim.

„Ce-am pățit odată” este titlul unuia dintre albumele noastre, un album în care am orchestrat piesele în formula clasică de rock, tobe, bass, chitară electrică, vioară și voce. La fel și „Ce-am pățit odată”, un spectacol care îmbină experiențele noastre, aventurile noastre, trăirile noastre, bagajul pe care l-am câștigat în călătoriile noastre de până astăzi. Mă refer aici la călătoriile de redescoperiri muzicale, profesionale, și artistice. De aceea, în spectacolul nostru sunt atât de multe influențe, de la jazz la rock, la blues, drum’n’bass, punk, hardcore sau la muzică ambientală. Toate astea se regăsesc în spectacolul ”Ce-am pățit odată”, ne-a declarat Sergiu Corbu Boldor la finalul concertului.

Curiozitatea m-a făcut să-l întreb pe Sergiu anumite aspect legate de proiectul Corbu, unul cu multe fațete cauzate de multitudinea genurilor muzicale abordate.

„Niciodată nu am părăsit vreun gen pentru altul, dacă e să facem o comparație între ”Ce-am pățit odată” și alte concerte din proiectul Corbu care sunt complet diferite. Fiecare om, fiecare persoană din lumea asta nu e doar într-un singur fel. Nu cred în persoana care spune că ascultă doar un gen muzical. Ascultăm mai multe genuri de muzică în funcție de stările noastre, de chef, de bună dispoziție, de anturaj, de context. De aceea, spectacolul „Ce-am pățit odată” conține așa de multe variațiuni, la fel ca toată muzica Corbul de altfel. Practic, noi nu părăsim un gen muzical, ci doar ne plimbăm cu unul dintre ele la care vine rândul. Acest lucru îți conferă o libertate fantastică. Mi-am imaginat cum ar fi să cânt doar spectacolul ăsta, și cred că m-aș plictisi foarte tare. Nici chiar acesta nu e întotdeauna la fel, suntem în a 6-a zi de turneu și fiecare concert a fost diferit. Fiecare mai are ceva adăugat sau ceva schimbat, o schemă, o vorbă, un gând, fapt pentru care fiecare reprezentație e unică în felul ei”, a precizat Sergiu Corbu Boldor.

Concertul de la Reghin a fost penultimul din cadrul turneului ”Ce-am pățit odată” ultimul fiind cel programat sâmbătă, 10 septembrie la Zalău. A fost totul ok, l-am întrebat pe Sergiu?

„Suntem foarte bine în grafic, din momentul în care ne-am planificat să ne simțim bine, și ne simțim bine de la început și până la final de numa. Cu organizarea, iarăși suntem în grafic pentru că am făcut-o să ne simțim bine, în sensul că ne-am dus acolo unde ne simțim bine, unde ne trezim că ne simțim bine. Ne montăm scenele cum știm noi, de aceea mergem cu toată scena noastră, cu luminile noastre, cu fumul nostru, cu boxele noastre, cu cablurile noastre. E mai mult de muncă, tu ești cel care le montează pentru că sunt ale tale, dar în același timp e relaxant și te face să fi în grafic cu tot și cu toate”, ne-a declarat Sergiu.

Prezentul a sunat minunat, să vedem cum stăm cu viitorul, în ce-l privește pe Sergiu, La ce să ne așteptăm pentru perioada următoare din partea lui.

„Sunt mai multe idei în mintea mea. Este un album la care aproape am finalizat înregistrările, un album compus în perioada pandemiei aflat în curs de finalizare. Pe lângă concerte, turnee și alte spectacole, unul dintre marile planuri care le avem este să ne întâlnim într-o tabără de creație în care să scotocim după idei comune pe care să le orchestrăm împreună și să facem un album cu tematica respectivă. Ne întâlnim și-l compunem, nu un album compus dinainte de cineva iar trupa învață. Vrem să facem din start un produs al acestor oameni. Nu este ceva original, au mai făcut și alții astfel de proiecte. ”Cantafabule” de la Phoenix s-a născut în urma unei astfel de idei. Chiar și spectacolul ”Ce-am pățit odată” e făcut oarecum la fel, ne-am întâlnit o săptămână, am stat între patru pereți într-un studio, undeva în natură și am conceput acest spectacol. Îți dai seama cum ar suna toată muzica în lume dacă trupele ar face acest lucru mai des, inclusiv noi și toți ceilalți?”, a conchis Sergiu.

Pentru cei prezenți, frumoasa surpriză a fost să-l vadă pe Cristi Cioloca prestând live alături de o trupă, aici i-am inclus și pe părinți, care au asistat la concertul de joi seara.

Dacă am schimbat câteva vorbe cu Sergiu, era firesc ca și Cristi, reghinean, om de-al casei cum se zice, să ne împărtășească câteva din gândurile sale. Primul subiect abordat a fost chiar prezența în cadrul proiectului Corbu.

„Eram într-un moment în care căutam să cânt, căutam să mă exprim. Inițial am început mai prost chestia asta, dar cu toate astea, fără să-mi dau seama, avem niște așteptări. Mă așteptam să apară trupa în loc să o caut eu. Și la prima căutare pe care am făcut-o, au apărut cei din proiectul Corbu. Din acel moment simt că mă redescopăr cu fiecare repetiție, cu fiecare ocazie, simt cum mă transform în fața propriilor mei ochi și cum pot să rezonez cu niște oameni după 3 luni ca și după o viață, ba chiar mai bine. Corbu este primul meu proiect muzical mai mare. La început să fiu sincer, existau niște așteptări, să fi profi, să ai toate temele făcute, fapt ce generează automat niște mici anxietăți. Prin urmare, eram puțin anxios când m-am întâlnit cu băieții, dar la foarte scurt timp am scăpat de toate astea și mă simt acum ca și cum aș fi într-o piscină imensă cu apa, exact cum îmi place mie”, ne-a declarat Cristi Cioloca.

Concert acasă la Reghin în fața părinților

„Sincer, am avut niște emoții, dar pe care am încercat să le gestionez până la concert. De regulă, pentru noi timpul înainte de concert și imediat după este sacru, adică noi nu prea interacționăm cu oamenii din motivul ăsta. Ultimele 5 minute înainte să intrăm pentru noi sunt sfinte. Atunci ne curățăm și ne pregătim să dăruim. Faptul că că au venit părinții mei la concert, a fost ceva super. M-am ocupat de asta și nu am avut nicio problemă”, a precizat Cristi.

Ce urmează pentru Cristi Cioloca? În ce postură se vede el în perioada următoare?

„Cântând în primul rând, atât solo, cât și într-o trupă. Inițial am început cu proiecte solo, multe din ele le-am lăsat în stadii incipiente. La început eram un pic împotriva cântatului într-o trupă, eram extrem de non-conformist să zic așa, dar experiența cu proiectul Corbu mi-a dat de înțeles că e mult mai mult decât îți poți imagina tu singur acasă, într-un scaun, repetând și ascultănd”, a spus Cristi Cioloca.

Alin ZAHARIE