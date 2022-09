Călătorie gastronomică la Festivalul Sarmalelor de la Praid

Distribuie

Organizatorii ediției din acest an a Festivalului Sarmalelor de la Praid au făcut următorul anunț, pe pagina de Facebook a evenimentului:

”Dragii noştri, vă invităm intr-o călătorie gastronomică in Ținutul Secuiesc, la Festivalul Sarmalelor de la Praid. Când ? Pe 17 septembrie 2022, (Sâmbătă).

An de an, la sfârşitul lunii septembrie, are loc la Praid Festivalul Internaţional al Sarmalelor. Primul festival de acest gen din ţară a fost organizat aici în 1995. Din 1998, concursul gastronomic are loc anual, insă in ultimi 2 ani festivalul a fost interrupt datorită situației pandemice.

Anula cesta dăm START impreună acestui festival invăluit in miresme, care mai de care plăcute călătorului care va pășii pragul acestui minunat fetival:)))

Festivalul Sarmalelor se desfășoară de mai bine de un deceniu in localitatea harghiteană Praid, unde oalele de lut cu felurite soiuri de sarmale clocotesc îmbietor pe la sfârșitul lunii septembrie.

Festivalul Sarmalelor atrage anual din ce în ce mai mulți turişti, dornici să guste din bunătățile zonei.

An de an maeștrii bucătari se întrec în a prepara cea mai delicioasă sarma. Desigur este o competiție acerbă dar agreabilă, atât pentru bucătari, cât și pentru cei prezenți la acest eveniment.

Programul Festivalului cuprinde, atât concursul celui mai bun bucătar, dar concerte de muzica populară, pop, rock și folk.

Venim în întâmpinarea dvs cu această călătorie excepțională gastronomică.

Obiective:

– Salina Praid

– Festivalul Sarmalelor de la Praid

Pret 155 ron/ pers

Suma se achită integral în momentul înscrierii. Locurile În autocar se distribuie începând cu a doua banchetă în ordinea înscrierilor şi achitării excursiei.

Atenție !

Contravaloarea se returnează doar în cazul în care aduceți înlocuitor, sau un act medical doveditor, in cazul problemelor medicale.

Nu se acceptă plata la autocar.

Servicii incluse:

– Transport autocar 3*

– Ghid de turism/insoțitor grup

Servicii neincluse:

– Masa de prânz

– Cheltuieli personale

– Intrari la obiective( Salina Praid 50 lei/ pers)

Plecare din Bucureşti la ora 06:00 de la Piața Unirii-Hotel Horoscop. Întoarcere aprox ora 22:30 in acelaşi loc.

Ora de întoarcere poate fi decalată în funcție de fluxul circulației rutiere.

Pentru înscrieri, Tel.0723938619.

Cu drag ! Excursii de Neuitat”

(Redacția)