Ce jocuri de realitate virtuală joci?

Distribuie

Alt: Casca Oculus Quest pentru jocuri VR

Progresele tehnologice au dat naștere la mai multe idei inovatoare care au revoluționat lumea. Printre acestea se numără realitatea virtuală, care și-a făcut rapid loc în domeniul jocurilor și continuă să o facă. Astăzi, există multe jocuri de realitate virtuală disponibile pentru a vă bucura de ele. Avem câteva sugestii grozave pe care să le încercați dacă sunteți în căutarea celor mai bune jocuri de realitate virtuală.

Cele mai bune jocuri VR de jucat?

Am alcătuit o listă cu cele mai bune jocuri de realitate virtuală, care acoperă diferite genuri și teme. Fără să mai lungim vorba, haideți să ne scufundăm în cele mai bune jocuri VR pe care vă recomandăm să le încercați.

Half-Life Alyx

Dacă sunteți în căutarea unui joc VR în care vă puteți cufunda complet într-o experiență narativă, Half-Life Alyx este cel care vă interesează. Jocul combină utilizarea magistrală a sunetului cu atmosfera mohorâtă a lumii Half-Life pentru a oferi o experiență incredibil de captivantă. Acesta are loc în cele 5 temeri înainte de evenimentele din Half-Life 2.

În locul lui Gordon Freeman, jucătorii vor prelua rolul lui Alyx Vance, un supraviețuitor care încearcă să salveze planeta Pământ de invazia extraterestră.

Walking Dead: Sfinți și păcătoși

Walking Dead: Saints and Sinners este un joc de genul horror plin de acțiune care îi pune pe jucători în rolul unui supraviețuitor care încearcă să salveze New Orleans de infecția care a pus stăpânire pe oraș. Acesta este un joc de luptă în care jucătorii folosesc diferite tipuri de arme, inclusiv mitraliere și lame. Dacă sunteți în căutarea unor jocuri VR de teroare bazate pe poveste, verificați Saints and Sinners.

Cazinouri online VR

Știați că puteți juca jocuri de cazino în mediul VR? Poți să stai pe un scaun la tine acasă și să atingi mânerul unui aparat de joc. Da, puteți! Există multe titluri grozave, așa că nu ne vom reduce la unul singur. Jucătorii care doresc să încerce ceva nou ar trebui să verifice jocuri ETG.

Bate Saber

Acesta este un joc de ritm rapid pentru jucătorii care doresc să își condimenteze experiența de joc în realitatea virtuală. Cu o sabie în mână, trebuie să tăiați cărămizile în funcție de ritmul diferitelor muzici care se aud pe fundal. Jocul vine cu 10 melodii incredibile, dar cu opțiunea de a vă personaliza piesa dacă jucați pe PC. Beat Saber se joacă cu două controlere de mișcare. Blocurile de ritm sunt codificate pe culori, așa că trebuie să fii sigur de sabia pe care o folosești.

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Oh, Skyrim. 11 ani și nu vrea să dispară. Skyrim VR este cu siguranță o experiență care merită pentru orice pasionat de VR și aproape o obligație pentru fanaticii Skyrim. VR-ul îmbunătățește experiența jucătorilor, oferindu-le o perspectivă vie a lumii din Tamriel. În această versiune, jucătorii își pot folosi armele și pot face vrăji cu ajutorul gesturilor mâinilor.

Jocul are un controler de mișcare complet urmărit, care vă permite să îl personalizați pe măsură ce jucați jocul. Deși grafica jocului își arată vârsta, nu se retrage din această experiență fantastică.

Minecraft VR

Minecraft nu are nevoie de nicio prezentare dacă ești un gamer pasionat. Este un joc de supraviețuire și de construcție a lumii, celebru la nivel mondial, care încurajează jucătorii din întreaga lume să proiecteze case frumoase și atrăgătoare. Versiunea VR a jocului va oferi o experiență mai imersivă, transportându-vă în lumea sa fantastică. În funcție de versiunea Minecraft VR, puteți folosi controlerul pentru a ataca, a săpa și a efectua multe activități.

Pavlov VR

Aceasta este o opțiune excelentă pentru jucătorii care doresc să se bucure de un shooter multiplayer într-un mediu VR. Jocul include caracteristici și asemănări de la multe jocuri populare de tip shooter. În acest joc veți reîncărca, țineți în mână și trageți cu armele dvs. în același mod ca în viața reală. Jocul vă permite să jucați în diferite moduri, efectuând activități precum plantarea de bombe, curse de arme și multe altele.

SUPERHOT VR

Acesta este un joc cu adevărat special. SUPERHOT VR este o experiență virtuală revoluționară de la dezvoltatorii SUPERHOT Team. Bazat pe versiunea obișnuită, VR te pune chiar între inamicii tăi în acest joc de puzzle de luptă în care fiecare glonț contează. Vă veți mișca și vă veți mișca în timp ce livrați gloanțe, topoare și sticle dușmanilor voștri. Dar cea mai bună caracteristică a acestui joc este, bineînțeles, că timpul se oprește atunci când te oprești din mișcare și se reia atunci când începi să te miști. S-ar putea să te trezești trăind un schimb de focuri de 15 secunde în 10 minute.

Lama și vrăjitoria

Blade and Sorcery VR este un joc pentru cei cu o inimă puternică. Jocul este brutal, punând la dispoziția jucătorilor o mulțime de arme pentru a se lupta, a lovi cu bâta și a dezmembra. Armele tale variază de la arc și săgeți la macete, ciocane și săbii. Designul este unic și vei vedea cum sângele țâșnește din dușmanii tăi în timp ce îi ataci, oferind astfel o experiență extraordinară jucătorilor. Dacă ești pregătit pentru o acțiune intensă, Blade and Sorcery VR este pentru tine.

Distracție plăcută cu aceste jocuri VR

Unul dintre motivele popularității VR este capacitatea sa de a îmbunătăți experiențele jucătorilor și de a-i face parte din joc. Industria jocurilor de noroc continuă să dezvolte noi jocuri cu tehnologie VR. Am pus la dispoziție câteva jocuri VR de top pe care le puteți încerca; sperăm să vă distrați nenumărate ori cu ele. Ești nou în jocurile VR? Consultați câteva sfaturi despre cum să începeți.