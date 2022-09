Bookfest vine la Teatrul Național din Târgu Mureș în septembrie

Distribuie

Salonul de Carte Bookfest revine cu ediția a VII-a la Teatrul Național Târgu Mureș în perioada perioada 22-25 septembrie. Intrarea publicului va fi liberă, iar programul zilnic de vizitare pentru toate cele patru zile ale salonului va fi în intervalul 10:00-20:00.

„În cele patru zile de sărbătoare a cărții, vizitatorii vor fi întâmpinați cu oferte promoționale la cele mai noi volume din multiple domenii, dar și cărți pentru copii și auxiliare școlare. Nu vor lipsi nici lansările de carte și sesiunile de autografe la care vor lua parte unele dintre mai importante personalități ale literaturii române actuale”, au transmis organizatorii.

Publicul este așteptat cu o ofertă de circa 30.000 de volume pentru toate vârstele și gusturile de unele dintre cele mai importante edituri din țară: Humanitas, Polirom, ART, Curtea Veche Publishing, Nemira, Corint, For You, All, Andreas, Niculescu Oxford, Litera, RAO, Herald, Pearson – Excellent English Education,Antim Ivireanu, Betta și Diana Press.

De asemenea, la standul Happy Color, cei mici vor putea găsi cele mai frumoase jocuri educaționale, iar iubitorii de muzică bună se vor putea delecta vizitând standurile Music Media și Byton.

Salonul de Carte Bookfest este organizat de Asociația Editorilor din România, sub egida Federației Editorilor din România, în parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Mureș. Co-organizatorii festivalului sunt Consiliul Local Târgu Mureș și Consiliul Județean Mureș.