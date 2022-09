Distribuie

Cinematografia românească a fascinat rar tinerii. După cum se știe, cu cât generația este mai tânără, cu atât e mai puțin interesată de propria cultură. Regizat de Octavian Strunilă, filmul românesc Complet necunoscuți urmează anumite criterii care fac filmul interesant pentru toată lumea, indiferent de vârstă sau gust.

Ideea filmului a fost preluată, italienii fiind primii care au scris și regizat acest scenariu, urmați apoi de o multitudine de țări. În ciuda acestui fapt, fiecare distribuţie a reușit să păstreze unicitatea țării de provenienţă, diferența dintre aceste filme fiind inteligibilă sub aspectul unor elemente precum: limbaj, comportament, obiceiuri, gesturi, toate acestea fiind aspecte pe care distribuția versiunii românești a acestui film a reușit să le adapteze particularităților țării noastre. Astfel, spre surprinderea mea, s-a realizat o capodoperă atat intrigantă, cât și amuzantă, care se ridică fără dubiu la nivelul filmelor străine.

Comedia surprinde nouă personaje – amici, soți, soții, logodnici și logodnice care cineaza împreună, găzduiți de unul dintre cupluri. Lucrurile devin interesante în momentul în care aceștia se decid să joace un joc cu scopul de a deveni mai deschiși unul cu celălalt, neștiind însă consecințele pe care acesta avea să le aibă asupra vieții lor. Ne este dezvăluit încă de la început cine este dornic sa joace acest joc, cine nu are nimic de ascuns și, mai ales, cine are anumite rețineri în privința aceasta, însă motivul acestora rămâne un mister pe întreaga durată a filmului, suspansul fiind menținut până la sfârșit. Un lucru care consider că este de apreciat la un film este lanțul de evenimente care suferă o întorsătură de situație, lăsând spectatorii surprinşi și dornici să vadă ce se va întâmpla în continuare. Acest aspect face ca lungmetrajul de faţă să se deosebească de stereotipul filmelor din ziua de astăzi.

Creatorii acestui film au intenționat să ilustreze mai multe defecte omenești prin intermediul unor personaje cu personalități și perspective diferite, având în comun eschivarea de la propria situație jenantă. Și, prin aceste defecte mă refer la superficialitate, incapacitatea de se accepta pe ei înșiși sau pe cei din jur, consumul de alcool și, în special, lipsa de sinceritate.

Așadar, talentul cu care interpreții au reușit prin prestațiile lor actoricești să prezinte tipologia românului, păstrând totuși o manieră umoristică, reprezintă dovada că filmul Complet necunoscuți este incontestabil o reușită.

Din distribuţie fac parte actorii: Anca Dumitra, Alex Conovaru, Andreea Grămoșteanu, Leonid Doni, Ada Galeș, Ștefan Adrian, Gabriel Răuță.

Scenariul a fost scris de Octavian Strunilă împreună cu Paolo Genovese, iar producători au fost Octavian Strunilă şi Ştefan Hillerin. Director de imagine a fost Zoran Simulov.

Filmul poate fi urmărit pe platforma Netflix.

de Antonia Marton