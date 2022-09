Students in period clothing during a school theater performance of The Music Man. North Forsyth High School, Feb. 22, 2014.

De ce dispare apetența elevilor pentru evenimentele culturale? Distribuie Cultura este sufletul unei societăți vibrante, şi e exprimată prin modul în care ne spunem poveștile, celebrăm prezentul, ne amintim de trecut și concepem viitorul. Expresiile creative ne ajută să definim cine suntem și ne ajută să vedem lumea prin ochii altora. În plus faţă de valoarea sa intrinsecă, cultura presupune importante beneficii sociale și economice. Nu cu mult timp în urmă, acest tip de evenimente erau de mare pentru public, însă odată cu venirea unor generații și globalizarea internetului şi a rețelelor de socializare, a scăzut interesul public pentru cultură. Aici vine întrebarea: de ce generațiile tinere s-au cam oprit din a participa la evenimentele culturale? Unde a dispărut interesul acestora față de ele? Un prim motiv ar fi absența interesului acestora. Există și un sentiment de vinovăţie în aceștia produs de petrecerea pasivă a timpului liber fără dorință sau interes față de activitatea culturală în ansamblul ei. În ziua de azi orice legătură cu participarea tinerilor la evenimente culturale are neajunsuri, iar consecinţele directe se manifestă ca dezinteres, nivel de cultură precar și, uneori, dispreţ faţă de acesta. Am intervievat câțiva elevi ai liceului meu, iar răspunsurile au fost asemănătoare, majoritatea pornind de la aceeași idee. O elevă a răspuns: „Sincer, sunt plictisitoare. Simt că nu se întâmplă nimic interesant pentru a-mi captiva interesul. Mai bine stau acasă si mă uit la un serial.“ Nu crezi că ai putea să îți extinzi cunoștințele participând la unul? Răspunsul a fost: „Nu.“ Eleva a răspuns scurt și la obiect, fiind sigură de sine. Însă prietena sa a avut un răspuns mai diferit. „Nu cred neapărat că sunt plictisitoare, însă majoritatea trebuie plătite, iar eu consider că sunt o pierdere de bani din moment ce pot căuta pe internet ce mă interesează.“ Nu ar fi totuși o experiență deosebită să participi la astfel de evenimente? „Nu, ar fi un efort prea mare pentru mine. E mai comod acasă.“ Majoritatea elevilor au avut un răspuns asemănător cu acesta, iar din cei 20 de elevi cu care am vorbit pentru a le afla opiniile, majoritatea au fost de acord că internetul este o soluție mai ușoară și rapidă, fiind dezinteresați de evenimentul cultural ce ar putea lăsa o amintire bună. Datorită factorilor relatați mai sus, este foarte important să fie verificate şi evaluate omisiunile culturale în educația elevilor și iniţierea unor activități interesante pentru a-i face să-și dorească participarea activă la evenimente culturale. E necesar mult efort şi perseverenţă în acest domeniu, însă în cele din urmă va contribui la perpetuarea unui climat de deschidere şi efervescenţă culturală. Nu în ultimul rând, va conduce la îmbunătățirea calităţii vieții tinerilor și a comunității în care trăiesc. de Ana Maria Drosu Share