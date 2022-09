VIDEO-FOTOREPORTAJ: Muzeul de Artă Populară și Etnografie, poartă neștiută către trecut

Distribuie

Prima dată am aflat de expozițiile fabuloase ale Muzeului de Etnografie și Artă Populară din Târgu Mureș anul școlar trecut, când l-am vizitat împreună cu clasa într-o oră de istorie.

Atunci, din păcate, timpul nu ne-a permis să vedem toate expozițiile, dar am avut șansa să o vedem pe cea mai grandioasă dintre ele, anume expoziția ”Mureșenii în tranșeele Primului Război Mondial”, concepută de cercetătorul Marc Dorel. Expoziția a fost inspirată de centenarul împlinirii a 100 de ani de la marea unire de asemenea și participarea a românilor în Primul Război Mondial. Această expoziție a fost pregătită pe parcursul a trei ani. Pentru mai multe detalii de această speță puteți trece la secțiunea de interviu cu doamna cercetător Laura Pop sau puteți vizita site-ul www.muzeulmures.ro, unde puteți găsi mai multe detalii despre toate expozițiile de la noi din oraș.

Expoziția începe prezentându-se un local de la noi din oraș din secolul XX, anume Cafe Europa. Pe mesele din cafenea și pe stâlpul de dinafara ei se pot observa știrile care anunță moartea prințului Francisc Ferdinand, acest eveniment declanșând Primul Război Mondial. Continuând veți putea observa o machetă care ilustrează felul cum arătau tranșeele, felul în care arată un front de luptă. De asemenea, pe pereți se pot observa fotografii ale rămășițelor de tranșee și videoclipuri filmate cu drona în care se prezintă tranșeele. Trecând mai departe veți vedea urcând la etaj controlul medical al cetățenilor, dacă sunt apți să participe în război sau nu. În aceeași cameră este construit și un vagon în care se poate vedea pe geamuri soldații și puteți auzi sunetele trenului, acest mic detaliu fiind foarte semnificativ din punctul meu de vedere. După ce soldații ajunseseră la destinație cu trenul, în următoarea cameră vă este prezentata viață de front a soldaților, condițiile în care trăiau, modul în care își petreceau timpul liber, etc. Pe tot parcursul plimbării pe coridorul decorat ca un traseu veți putea vedea imagini, piese descoperite de arheologi din tranșee, citi mai multe detalii, ba chiar puteți observa interiorul unei barăci în care soldații mureșeni dormeau. În ultima parte a expozitiei veți vedea imagini și detalii de la Marea Unire, o replică a unui echipament militar românesc, rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia, imagini de la adunare, imagini de la încoronarea regelui și reginei României unite și o piesă unică și simbolică prezentă la noi în muzeu.

Această expoziție e una deosebită din punctul meu de vedere deoarece poate fi vizitată și înțeleasă de orice persoană indiferent de vârstă și îți dă impresia că trăiești acele clipe din cauza instrumentelor interactive de care dispune această expoziție, de la filmări cu drona și coloana sonoră specifică spațiului în care te afli în expoziție până la animații pe care le poate înțelege orice copil și touch-uri în care puteți explora arhiva digitală a expoziției.

O zi de târg, doar că ești cu un deceniu în urmă

Pe lângă expoziția ”Mureșenii în tranșeele Primului Război Mondial” doamna cercetător Laura Pop mi-a prezentat expoziția “Târgurile mureșene și lumea rurală” în care am putut vedea cum arăta un târg din acea perioadă, de asemenea o gospodărie a unei familii românești, săsești și a unei familii maghiare.

”Ne-am gândit să prezentăm o altă față a războiului”

Înainte ca doamna cercetător Laura Pop să îmi prezinte expozițiile a fost de acord să realizăm un scurt interviu despre cea mai inedită expoziție, ”Mureșenii în tranșeele Primului Război Mondial”

Reporter: Care a fost inspirația din spatele expoziției?

Laura Pop: În anul 2018 s-a împlinit 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia de la 1918 și ne-am gândit să comemoram acest centenar și totodată și centenarul Primului Război Mondial, mai ales că muzeul nostru a avut parte de o serie de recuperare a patrimoniului cultural imaterial, a amintirilor, a fotografiilor vechi, scrisori, documente de familie, și atunci ne-am gândit împreună cu secția de istorie să realizăm această expoziție și războiului și centenarului Unirii, coordonatorul expoziției a fost Dorel Marc, el a coordonat cele trei proiecte finanțate de Administrația Fondului Cultural Național – AFCN, prin care s-a realizat și expoziția și cercetarea pentru realizarea bazei de date digitale legat de Primul Război Mondial în Târgu Mureș. Atunci ne-am gândit să prezentăm o altă față a războiului, deci nu neapărat ne-am bazat pe partea aceasta evenimențială, ci mai mult pe viața cotidiană a soldaților din tranșee și viața cotidiană și celor din spatele tranșeelor, de acasă.

Rep.: Cât a durat să pregătiți aceste expoziții?

L.P.: A durat destul de mult pentru că bugetul nu a fost destul de mare inițial și ne-am gândit să facem și o expoziție care să aibă și un design modern, obiectele să nu fie însoțite numai de explicații și de fotografii, ci și de partea aceasta interactivă legată de audio, vocile care să însoțească diferite nuclee din expoziție, touch-urile unde am încărcat o mare parte din documentele legate de primul război, de fotografii, de memorii care însoțesc expoziția. A durat aproximativ trei ani, vă spuneam că am realizat și trei proiecte finanțate de AFCN, plus cofinanțarea de Consiliul Județean Mureș, partea de realizare efectivă a durat mai mult lucrările de amenajare, instalațiile realizate pentru expozitie…

Rep.: Piesele aflate la expoziție sunt doar din județul Mureș sau au fost și aduse de la alte muzee, aduse din alte părți ale țării unde au fost tranșee?

L.P.: O bună parte din piese sunt din colecția muzeului, dar sunt și piese împrumutate și de la alte muzee, de la Muzeul Militar Central de la București, de exemplu o grămadă de piese aduse de acolo, ce s-au mai găsit pentru că avem și partea de arheologie, a fost gândită ca o colaborare între arheologie, istorie, tehnologie și etnografie, ce s-au mai găsit din urma săpăturilor arheologice din tranșee de la noi din județ. Deci sunt mai multe piese, după cum se vede între colaboratori, pe lângă documentele consultate la arhivele din București, arhivele militare din Pitești, arhiva de la Cluj unde s-au păstrat foarte multe scrisori cenzurate de Armată. Au mai fost și alte muzee colaboratoare, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, care ne-a ajutat la partea aceasta de imagini legate de actul Unirii de la 1 decembrie, Muzeul de Istorie din București, Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei, deci sunt mai multe muzee care au contribuit cu piese la realizarea expoziției.

Rep.: Dacă puteți menționa câteva piese sau o piesă care a fost mai greu de găsit care s-a adus aici la noi în muzeu.

L.P.: Da, au fost de exemplu piesele aduse din câte știu de la Muzeul de Istorie al Transilvaniei, legate de partea aceasta de medicină militară, sunt trusele acelea de chirurg sau de sanitar aduse de la Cluj. Sunt și alte piese împrumutate temporar pentru expoziție, dar nu le-am mai putut păstra precum o mitralieră adusă de la Muzeul Militar sau alte piese de genul acesta, tehnică militară în general. Acestea sunt mai greu de adus și pentru ele este un protocol special de protecție și de pază.

Rep.: Aveți o piesă favorită aflată în această expoziție?

L.P.: Unele dintre piese sunt foarte rar de găsit este această eșarfă tricoloră, pe care am primit-o printr-o donație de la Șardu Nirajului. Este o eșarfă tricoloră care a însoțit delegația din Șardu Nirajului la Adunarea Națională de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Astfel de piese sunt foarte rare, oricum ea are și o valoare și ca unicat, dar și ca valoare simbolică și ne bucurăm foarte mult că a fost donată muzeului.

Anghel BODAN