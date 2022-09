Mureș: Ministrul Mediului, alergător pe traseul Via Transilvanica

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, a declarat, duminică, la Brădeţelu, la startul celei de-a şaptea etape a primei alergări organizate pe traseul Via Transilvanica, că acest traseu reprezintă una dintre cele mai îndrăzneţe şi mai frumoase iniţiative din România.

„Via Transilvanica este una dintre cele mai îndrăzneţe şi cele mai frumoase iniţiative din România, merită toată susţinerea. Acum câteva săptămâni am făcut o promisiune iniţiatorilor – atunci când în zona Suceava au fost câteva probleme pe traseu şi a trebuit să reparăm nişte drumuri stricate de exploatarea forestieră – am promis că mă voi alătura acestei iniţiative şi personal, alergând pe o porţiune mult mai scurtă decât cea parcursă de Tibi Uşeriu. Dar vreau să experimentez şi eu să văd ce înseamnă acest traseu superb prin Munţii Carpaţi. Sper să ajung cu bine la finish şi să ne vedem Câmpu Cetăţii”, a declarat presei ministrul Tanczos Barna.

Date fiind condiţiile meteorologice, Tanczos Barna a spus că dacă nu ar fi fost exemplul lui Tibi Uşeriu, cu siguranţă s-ar fi răzgândit.

„Dacă nu era Tibi, cu siguranţă m-aş fi răzgândit, dar m-am gândit că mai greu decât la Polul Nord n-are cum să fie şi nu avem minus 30 de grade şi nu trebuie totuşi să parcurgem 170 de kilometri. Şi dacă Tibi poate 1.400 de kilometri, sper să reuşesc şi eu 20 kilometri din această porţiune. Şi dacă am promis, vin, nu ne răzgândim, şi dacă plouă, şi dacă ninge şi dacă e vânt. Nu îmi e teamă de nimic, numai de Dumnezeu”, a spus Tanczos.

Ministrul consideră că această iniţiativă are nevoie de vizibilitate maximă pentru că e convins că nu doar cei din România vor parcurge aceste trasee superbe.

„Sunt convins că vor veni foarte mulţi turişti străini care vor vedea ce înseamnă ospitalitatea din România, ce înseamnă aceste locuri superbe. Ştim cu siguranţă şi oamenii locului vor reuşi să valorifice altfel aceste meleaguri frumoase. Trebuie să avem grijă de acest traseu, trebuie să îl îngrijim, în zona forestieră trebuie să avem grijă să nu îl stricăm prin exploatări forestiere şi dacă se întâmplă, trebuie să îl şi reparăm. Trebuie să rămână un traseu intact, care să poată fi străbătut şi vara şi iarna, un traseu care să aducă pe aceste meleaguri turişti, care să expună aceste frumuseţi pentru toţi turiştii din ţară şi străinătate. Aş vrea să mai particip şi la finish-ul acestui traseu, sper să reuşesc să ajung în 6 octombrie, la Drobeta Turnu-Severin”, a mai spus Barna Tanczos.

Ministrul Mediului s-a alăturat ultra-maratonistului Tiberiu Uşeriu şi celorlalţi alergători, pe segmentul Brădeţelu – Câmpu Cetăţii, judeţul Mureş (aproximativ 20 de kilometri), startul având loc pe o ploaie torenţială.

Plecarea a avut loc din localitatea Brădeţelu, în Munţii Gurghiului, de la borna MS054 de pe Via Transilvanica.

„E a şasea zi, avem în jur de 300 şi ceva de kilometri parcurşi, prima porţiune până aici noi tot aşa am zis că e cea mai grea, pentru că am avut o diferenţă de nivel de 10.000 de metri. Cred că a fost una dintre porţiunile cele mai grele, de aici devine destul de alergabil. Astăzi, un pic ploaia ne-a încurcat pentru că alunecăm şi la deal şi la vale, dar ne-am bucurat de traseu, e foarte fain pe aici. Oricum, noi ne bucurăm foarte tare pentru că domnul ministru deja ne-a ajutat în unele zone. Cred că este primul demnitar care face asta, care se ridică din scaun şi vine să vadă cu adevărat ce se întâmplă în pădurile noastre, pe unde avem traseu. Şi eu cred că va fi un foarte bun pas pentru Via Transilvanica”, a declarat Tibi Uşeriu.

Cât despre traseul de 20 de kilometric parcurs alături de ministru, Tibi Uşeriu crede că acesta va face faţă.

„Să ştiţi că noi avem 10.000 de metri diferenţă de nivel şi câteva sute de kilometri alergaţi, deci chiar dacă e un amator, cred că o să ne facă faţă 20 de kilometri”, a adăugat Uşeriu.

Tibi Uşeriu crede că în 10-15 ani Via Transilvanica îşi va dovedi valoarea.

„A început destul de bine, au fost destul de mulţi turişti care au trecut pe ea şi eu cred că pentru comunităţile din zonă este foarte importantă. Doar noi în 20 de zile lăsăm în jur de 25.000 de euro pe acest traseu. Adică mâncare, cazare şi de asta cred că e vorba până la urmă. Sunt comunităţi unde am fost singurii cazaţi, noi, de la Via Transilvanica, pe care i-au avut în ultimii ani, deci o să fie foarte important tot traseul acesta”, a arătat Tibi Uşeriu.

Primarul comunei Ibăneşti, Dan Vasile Dumitru, i-a întâmpinat pe maratoniştii de pe Via Transilvanica cu o masa caldă şi cu ceai, la popasul din cătunul Brădeţelu.

„Pe traseul Via Transilvatica prin comuna Ibăneşti astăzi va alerga maratonistul Tibi Uşeriu. Îl întâmpinăm cu ceai şi tot ce e nevoie, ca nişte gazde primitoare ce suntem aici, la Ibăneşti. Mai ales că ne ne-am ocupat foarte zelos de construcţia traseului din zona comunei Ibăneşti. Până aici traseul vine pe Valea Gurghiului, urmează un urcuş de şase kilometri şi trece muntele în partea cealaltă, pe Valea Nirajului, la Câmpu Cetăţii. Aici, la Ibăneşti, pot face popas, o pauză de masă şi ceai cald după care continuă alergarea”, a declarat primarul Dan Vasile Dumitru.

Startul evenimentului sportiv a fost dat pe 12 septembrie, la Putna, iar acesta este programat să se încheie pe 6 octombrie, la Drobeta Turnu-Severin, după parcurgerea unei distanţe de aproximativ 1.400 kilometri.

Proiectul Via Transilvanica al Asociaţiei Tăşuleasa Social urmăreşte marcarea şi amenajarea unui traseu turistic şi de pelerinaj pe lungimea celor 1.400 de kilometri. Traseul poate fi parcurs integral sau în etape, la pas, călare sau cu bicicleta, iar iniţiatorii îşi doresc ca acest drum tematic să pună în valoare bogăţiile culturale, istorice şi naturale şi să sprijine dezvoltarea comunităţilor locale.

