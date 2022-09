Crime în masă în Ucraina

Distribuie

Republica Cehă, care asigură în prezent preşedinţia prin rotaţie a Uniunii Europene, a cerut crearea unui tribunal internaţional pentru crime de război, după descoperirea a sute de corpuri înhumate sumar în nord-estul Ucrainei.

Apelul intervine după descoperirea a circa 450 de morminte la periferia Izium, oraş în nord-estul Ucrainei recucerit de la ruşi săptămâna trecută, unele dintre corpurile exhumate prezentând urme de tortură.

Există dovezi clare de violenţe, crime în masă, potenţiale gropi comune, cadavre lăsate pe străzi, cu semne de rele tratamente, şi încercări de a acoperi toate acestea în zonele din Ucraina eliberate de sub controlul forţelor ruse, a declarat ambasadoarea americană responsabilă de justiţia penală internaţională, Beth Van Schaack.

„Din păcate, ce vedem acum, odată ce sunt eliberate zone de sub controlul forţelor ruse, este tipic: dovezi clare de violenţe interpersonale, crime în masă, potenţiale gropi comune, încercări de a acoperi ce s-a întâmplat, cadavre lăsate pe străzi, cu semne de rele de tratamente”, a declarat Beth Van Schaack la o conferinţă online cu jurnalişti şi reprezentanţi ai unor ONG-uri din câteva ţări europene, precizând că toate acestea sunt dovezi de crime de război.

„Ceea ce se întâmplă în Ucraina este extrem de asemănător cu ce am văzut că au făcut forţele ruse în alte locuri unde au fost desfăşurate, ca Groznîi (Cecenia – n.r.) şi Alep (Siria – n.r.). Vedem pattern-uri ale unor atrocităţi. Din păcate, lumea nu a reacţionat suficient de puternic atunci, ceea ce din multe puncte de vedere i-a dat Rusiei undă verde să avanseze în Ucraina, iar acum se văd consecinţele acestui lucru”, a mai spus ea.

Beth Van Schaack a atras atenţia că „trupele ruse au comis crime de război în aproape toate zonele din Ucraina unde au fost desfăşurate”.

Ea a a explicat că mai întâi au fost documentate atacuri „asupra civililor şi elementelor de infrastructură civilă”.

„Multe dintre atacuri au fost deliberate, disproporţionate şi nediscriminate (…) Am văzut atacuri asupra unor centre comerciale, gări feroviare, teatre, zone care sunt esenţiale pentru populaţia civilă. Multe informaţii au arătat că nu existau obiective militare în apropiere”, a subliniat reprezentanta SUA, al cărei rol este de a-l consilia pe secretarul american de stat şi conducerea Departamentului de Stat în legătură cu chestiuni privind prevenirea şi reacţia la atrocităţi, printre care crime de război, crime împotriva umanităţii şi genocid.

„Apoi, odată ce jurnaliştii au primit acces la locuri care fuseseră ocupate şi controlate de forţele ruse, am început să vedem violenţe de alt tip. De exemplu, cadavre la pământ ale unor persoane care au fost executate cu mâinile la spate, cadavre care arătau semne de tortură, poveşti groaznice despre violenţe sexuale împotriva femeilor şi fetelor, dar şi bărbaţilor şi băieţilor”, a mai declarat ambasadoarea americană responsabilă de justiţia penală internaţională.

Al treilea tip de violențe

Beth Van Schaack a precizat că acum se observă un alt treilea tip de violenţe, comise prin aşa-numitele tabere de „filtrare” şi documentate de Observatorul Conflictelor, un organism independent, finanţat de Departamentul de Stat al SUA, însărcinat cu documentarea, verificarea şi împărtăşirea dovezilor din surse deschise ale acţiunilor Rusiei în Ucraina.

„Un raport de acum câteva săptămâni realizat de Observatorul Conflictelor a scos în evidenţă un lucru cheie, şi anume că o mare parte din vasta infrastructură transnaţională care a fost creată (de Rusia – n.r.) pentru operaţiunile de „filtrare” a fost de fapt instalată înainte de 24 februarie, înainte de lansarea invaziei. A fost în mod clar premeditare”, a spus ea.

Beth Van Schaack a explicat că scopul acestor centre de „filtrare” pare să fie identificarea persoanelor care s-ar opune hegemoniei ruse în Ucraina şi anexării de teritorii ucrainene, reţinerea lor şi supunerea lor la rele tratamente.

„Unele persoane supuse acestor filtre sunt încă în detenţie. Altele au fost eliberate, dar deseori sunt deportate în Rusia, foarte departe de Ucraina. Unele reuşesc să iasă şi ajung în Estonia, Letonia sau în alte părţi, unde se pot întâlni cu jurnalişti şi îşi pot spune poveştile, pe care le pun şi reţelele de socializare”, a adăugat ea.

Obligați să aplice pentru cetățenia rusă



„Oamenilor le sunt colectate datele biometrice şi telefoanele, deseori sunt obligaţi să aplice pentru cetăţenia rusă, li se dau paşapoarte ruseşti, sunt separaţi de copii. Copiii sunt plasaţi în orfelinate sau sunt daţi spre adopţie (în Rusia – n.r.)”, a mai declarat ea.

„Numerele sunt destul de şocante. Se pare că peste un milion de civili ucraineni, poate până la 1,6 milioane, au fost supuşi la operaţiuni de filtrare. Dintre aceştia, aproape 260.000 au fost copii. Mulţi sunt separaţi de părinţii lor”, a precizat ambasadoarea americană.

„În aceste centre de detenţie, oamenii sunt supuşi la rele tratamente. Sunt mărturii directe de la persoane care au trecut prin filtre şi care au auzit sunete groaznice de tortură în clădiri care erau în aceleaşi complexe unde au fost închişi şi ei. Observatorul Conflictelor a documentat prin imagini de satelit ceea ce pare a fi crearea unor gropi comune (…) Avem informaţii credibile că Rusia încearcă să acopere abuzurile, în special abuzurile asupra deţinuţilor. Este o reţea vastă. Este în mod clar vorba de crime de război. Ştim că deportările de populaţii civile sunt o încălcare a Convenţiei de la Geneva, care se bucură de o ratificare universală. Prin urmare, şi Rusia este obligată de aceste reguli”, a mai spus ea.

Beth Van Schaack a precizat că toate informaţiile adunate de Observatorul Conflictelor sunt la dispoziţia procurorilor din toată lumea şi vor fi oferite procurorului general al Ucrainei şi Curţii Penale Internaţionale, care a deschis o anchetă.

„Comunitatea internaţională nu a mai fost aşa unită de mulţi ani în jurul imperativului justiţiei şi tragerii la răspundere”, a mai declarat ea.

(www.agerpres.ro)