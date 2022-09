Ibănești, împreună cu prietenii din Europa. O poveste despre prietenie, solidaritate, implicare și multiculturalitate

Distribuie

Seara se lasă peste piața centrală din Bienvenida, dar între impozanta biserică parohială Nuestra Señora de los Ángeles și clădirea albă a primăriei, animația și buna-dispoziție sunt în toi. Mâncăruri și băuturi tradiționale din toată Europa, steaguri europene, localnici și oaspeți care se bucură împreună de aceste momente inedite transformă centrul istoric al micuței Bienvenida, o localitate de lângă Sevilla (Spania) într-o veritabilă capitală culturală a Europei.

„Muzica, mâncarea și buna dispoziție a fiecăruia au făcut ca această seară să ne amintească de faptul că, oriunde te-ai afla, comunicarea și socializarea sunt foarte importante. Această asociație a comunelor din Europa ne-a arătat că putem fi ca o familie, chiar dacă suntem din țări diferite”, spune Claudia Suceava, care anul acesta a făcut parte din delegația oficială a Ibăneștiului la întâlnirea din Bienvenida.

Prietenie și solidaritate

Din anul 2007 comuna Ibănești reprezintă România în Carta Comunităților Rurale Europene, o asociație europeană în care fiecare țară a Uniunii Europene este reprezentată de o singură comună. Prietenia și solidaritatea sunt principiile de bază ale asociației, care își propune un schimb de experiență european prin întâlniri care au loc în fiecare dintre țările membre. Ibănești a fost gazda a doua întâlniri dedicate tinerilor, în anul 2012, apoi în 2017.

„În anul 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, ambasada României la Viena a invitat, prin Asociația Comunelor din România (ACoR), câte un primar din fiecare regiune istorică a României. Pentru că Ibăneștiul este un membru activ al ACoR, s-a decis ca Transilvania să fie reprezentată de mine. A mai fost desemnat un primar din Moldova, iar din Muntenia nimeni. La întâlnirea din 2007 din localitatea austriacă Lassee, s-a decis ca România să fie reprezentată de Ibănești. Aderarea oficială a avut loc un an mai târziu, la întâlnirea mare a asociației, din Cipru”, povestește primarul comunei Ibănești, Dan Vasile-Dumitru, despre debutul comunei în asociație.

În cadrul asociației au loc întâlniri pentru tineret, pentru adulți și, o dată pe an are loc cea mai mare importantă întâlnire – respectiv, întâlnirea mare, unde participă delegații de tineri și adulți din toate țările membre.

„Se organizează trei – cinci întâlniri pe an, de regulă mai mici, în anumite țări, pe rând. O dată pe an, vara, are loc o întâlnire mare, la care participă toate țările membre, cu delegații mai numeroase, de opt persoane. Oaspeții se cazează acasă, la oameni. Așa vezi cum trăiesc, cum mănâncă sau cum se distrează. Ce lucrează. Ajungi să îi cunoști. Programul acesta a primit în anul 2010 premiul Golden Starr la Bruxelles”, arată Dan Vasile-Dumitru.

Întâlnirea mare din Bienvenida este prima după o perioadă de doi ani în care acestea au fost oprite din cauza restricțiilor sanitare. Chiar dacă au fost ani de pandemie, asociația a rămas unită, păstrând legătura online, organizând ședințe, concursuri și diferite discuții. Boy Scholze, președintele asociației, ține o strânsă legătură cu membrii și a fost tot timpul un prieten al Ibăneștiului.

„Este important să implicați cât de mulți oameni puteți, mai ales că Ibănești vă găzdui anul viitor întâlnirea anuală. Abia aștept să cooperez cu noua asociație Friends of Europe (n.r. – asociație creată la nivel local, în Ibănești, pentru a veni în sprijinul asociației mari ), dar de asemenea să continui să cooperez cu Primăria lbănești asa cum o facem de atâția ani”, a spus acesta, într-un mesaj transmis locuitorilor din Ibănești.

Ibănești, capitală europeană

Anul viitor va fi rândul Ibăneștiului să devină capitală europeană pentru oaspeții asociației, care sunt așteptați cu drag. Astfel, în 2023, Ibănești va găzdui aproape 300 de persoane din toată Europa, iar ospitalitatea localnicilor nu a întârziat să apară încă de pe acum. Mulți dintre ei au anunțat deja că doresc să găzduiască oaspeții europeni.

„Am rămas plăcut surprinsă de amabilitatea și ospitalitatea tuturor localnicilor și a celor care au participat la întâlnirea din Bienvenida. Sunt sigură că în Ibănești se vor simți foarte bine, suntem nerăbdători să îi primim, să le arătăm tot ce avem frumos și valoros”, mai spune Claudia Suceava.

Alexandru SUCEAVA