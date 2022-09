INTERVIU: Horia Marchean – poetul cyberpunk-ului românesc

Distribuie

Horia Marchean este unul dintre cei mai laborioși tineri scriitori stabiliți la Târgu-Mureș. S-a mutat din Brașov în 2018, după ce a absolvit Facultatea de Medicină, din cadrul Universității „Transilvania”, iar în prezent este medic rezident la Clinica Psihiatrie II, pregătindu-se pentru examenul său de specializare.

Pe lângă dorința de a ajuta oamenii, are și pasiunea de a scrie și de a-și împărtăși trăirile cu aceștia. Momentan a publicat trei volume de poezii intitulate „Altera Pars. O ceartă cosmică pe strada Revoluției”, „Kitab al-Azif” și „Parte Nostra”, inspirate de cyberpunk.

De asemenea, a scris un articol de specialitate care se numește „Gilles de Rais și tulburarea de personalitate antisocială ca patologie a puterii. Studiu de caz”.

Zilele acestea am avut ocazia de a-i lua un interviu și de a-l cunoaște mai bine:

Când ai decoperit pasiunea pentru scris și cum a evoluat?

La 14 ani ca să impresionez o fată. Fata nu a rămas, dar a rămas scrisul.

Ai fost „împins de la spate” să publici aceste volume de poezie sau a fost o dorință proprie?”

Am vrut să le scot pentru că atunci când te apuci să scrii ai impresia că: o să scriu eu cartea asta și va revoluționa lumea; sigur, asta nu se întâmplă”. La început a fost asta și apoi mi-am dat seama ce e cu adevărat important: faptul că am avut experiența cutare și le-ar plăcea și altora să o vadă.

Ce te-a inspirat ?

Totul pornește de la cum te simți. Sunt lucruri pe care le ai „In the back of your head” și ies la iveală. De exemplu, versuri din muzică, o grămadă de lucruri mitologice și religioase și jocuri pe calculator. Eu nu fac decât să iau idei dintr-o parte și să le redimensionez.

Ce te-a atras la literatura cyperpunk?

Mie mi-a plăcut acest tip de SF încă din liceu, de când citeam William Gipson. Dacă mai multă lume ar citi literatura cyperpunk, poate că nu o să ajungem acolo.

De ce ai ales ca titlurile volumelor să fie în latină?

O decizie estetică de a aborda un pic din ceea ce discută acea primă carte, îndepărtarea aceea de casă și o oarecare înstrăinare, dar care era cumva familiară. La fel e și latina: sună cunoscut fiind strămoașa limbii române, dar în același timp este suficient de străină încât să nu o înțelegi pe deplin. Plus că sunt multe referințe tematice.

Există un punct comun între cele două pasiuni: medicina si poezia?

Punctul comun e că și ca psihiatru și ca poet sunt ca un fel de popă. Eu am doar niște povești, la ambele trebuie să îți placă să vorbești și să povestești cu oamenii. Am o poveste și încep să scriu. De exemplu, cartea ”O ceartă cosmică pe strada Revoluției” se numește așa pentru că scriam poezii în timp ce mă întorceam din centru înspre casă și treceam pe strada Revoluției.

Care sunt țelurile de viitor, vei continua să scrii sau te vei rezuma la a practica medicina?

Eu de scris scriu oricum, e una din aspectele pe care nu le pot opri la mine. Am un volum de poezii pe care cel mai probabil o să îl scot în toamnă. După aceea aș vrea să scriu și proză.

Deși era contemporană este una a tehnologiei, iar modurile de exprimare ale sentimentelor și gândurilor s-au diversificat, literatura rămâne calea cea mai profundă și simplă de a conecta oameni cu aceleași principii.

De Andreea Barath