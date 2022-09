S-a stins din viață Fuat Kalgay, fost președinte al CA Azomureș

Distribuie

Fuat Kalgay, fost președinte al Consiliului de Administrație (CA) al Azomureș SA Târgu Mureș, s-a stins din viață, a anunțat luni, 19 septembrie, Angela Podină, ex-director executiv al combinatului.

Redăm, în rândurile de mai jos, textul scris de către Angela Podină, pe pagina proprie de Facebook:

”R.I.P. A murit Fuat Kalgay!

Un om minunat, cu care am avut onoarea sa lucrez mai bine de zece ani! A fost presedintele Consiliului de Administratie la S.C. Azomures S.A. Targu Mures timp de circa 14 ani, pana in 2012, intr-o perioada in care, contextul economic romanesc nu era propice producatorilor de ingrasaminte chimice! Cu toate modificarile legislative in domeniul energetic, agrar, bancar si comercial, Azomures a reusit sa ramana in functiune si in profit in toti acei ani, fara a se inchide si fara a face disponibilizari colective masive, fiind singurul producator de ingrasaminte din Romania care a reusit aceasta performanta! Reusita se datoreaza atat personalului societatii cat si managementului aplicat atunci de Fuat Kalgay si conducerea administrativa! Drum lin in lumina! Imi voi aminti mereu cu respect si cu drag de anii in care am lucrat alaturi! Condoleante familiei!”

(Redacția)