UMFST, an universitar nou în trei locații

Deschiderea anului universitar 2022- 2023 a fost prilejul rectorului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, să puncteze câteva aspect legate atât de noii veniți în rândul UMFST, cât și aspect legate de noutățile debutului noului an universitar.

Ineditul debutului de an universitar subliniat de rectorul Azamfirei a fost cel legat de extensiile UMFST din Hamburg, Germania, respectiv din Bistrița. „Este primul an pe care îl începem în condiții de normalitate, reașezate pe alte dimensiuni, tehnologizată dacă vreți, pentru că pandemia a adus și cel puțin un lucru bun și anume faptul că a crescut ritmul adaptării noastre la mijloacele tehnologice. Este un câștig care trebuie să-l păstrăm și pe viitor. Deschidem acest an universitar într-un mod diferit. Pentru prima dată deschidem practic anul universitar în trei locații diferite. Locația centrală, cea binecunoscută în acest oraș, unde își are sediul universitatea, cu programe clasice, cu programe noi, și aici mă refer la programele de chimie medicală, de chimie tehnologică și programul de arhitectură în limba engleză. În egală măsură, deschidem în zilele următoare anul universitar la extensia universității din Hamburg unde, în acest an avem 522 de studenți. Aici intrăm în partea de învățământ tehnic într-o relație directă cu cele 16 spitale cu care universitatea din Germania are relații de colaborare. Celor peste 500 de studenți din Hamburg li se adaugă cei 726 de studenți de la Târgu Mureș de la Medicină, 120 de la Medicină Dentară, astfel încât 1.400 de studenți internaționali îmbogățesc zestrea spirituală, culturală, intelectuală a universității. Al treilea loc în care deschidem anul universitar este extensia noastră recentă, copilul cel mai mic de la Bistrița unde în după amiaza zilei de luni, 19 septembrie, vom deschide programul de asistență medicală generală. În vinerea care a trecut, Senatul universității a decis, lucru care îl spun în premieră, ca începând cu anul universitar 2023 – 2024, la programul pe care deja îl deschidem astăzi la Bistrița să mai adăugăm alte două programe noi de studii, un program de tehnică dentară și un program de asistent de farmacie”, a precizat rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

„Regret dezinteresul local”

În ce privește Târgu Mureșul, rectorul Leonard Azamfirei a punctat câteva din proiectele despre care se speră că își vor găsi finalitatea în perioada imediat următoare. „În acest an se va finaliza, chiar în câteva săptămâni, reabilitarea și restaurarea clădirii centrale din campus. La acestea, se adaugă un lucru important. Poate punctul cel mai aproape de inima noastră, a multora dintre noi este faptul că frumoasa Sală Festivă a universității va căpăta forma și aspectul care era în perioada interbelică. Este un tribut pe care universitatea îl va aduce personalității lui Mihai Viteazu, figură istorică importantă a întregii Românii. Toate acestea și multe alte pe care nu le pot spune astăzi aici înseamnă de fapt dezvoltarea universității făcută așa cum bine știți, într-o formă care să aibă sens, care să promoveze internaționalizarea și interdisciplinaritatea prin resursele proprii, așa cum se face bine și printr-o creștere naturală, din păcate fără un suport al administrației locale. Regret dezinteresul local pe care-l întâlnim, dar vom continua dezvoltarea pentru ca acest oraș, Târgu Mureș, să existe măcar prin universitate, chiar dacă alții au o agenda alternativă universității”, a spus prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Accent pe dezvoltarea Medicinei Militare

Prezența ministrului Apărării, Vasile Dîncu, la deschiderea anului universitar de la Târgu Mureș a prilejuit rectorului UMFST să reamintească menirea medicinei militare, dezvoltată de universitatea de pare o conduce. „Dezvoltarea înseamnă și Medicină Militară. Prezența ministrului Apărării printre noi este o onoare și o dovadă explicită și implicită de suport pentru programul de Medicină Militară pe care îl dezvoltăm la Târgu Mureș, al doilea centru după cel de la București care pregătește medici militari”, a precizat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Alin ZAHARIE