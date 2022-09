Castelul Máriaffi este ornamentul cultural al comunei Sângeorgiu de Mureș

Distribuie

Castelul Máriaffi din secolul al XIX-lea, restaurat recent, strălucește din nou. Monumentul salvat de la declin oferă loc mai multor evenimente culturale, sociale sau educaționale. De exemplu, în luna iunie am terminat clasa a VIII-a și am făcut, acolo, cu clasa fotografii pentru album. Când am văzut prima dată castelul, m-a surprins frumusețea și strălucirea clădirii. Înainte de toate m-am gândit la cunoștințele pe care ni le poate oferi acest monument. De atunci așteptam ocazia să aflu mai multe despre castel.

Istoria Castelului Máriaffi

Am aflat mai multe despre istoria castelului de la Szász Bálint, istoric-arheolog, administratorul castelului din 2019.

Reporter: Care este prima amintire a dumneavoastră legată de castelul Máriaffi?

Szász Bálint: Prima mea amintire cu castelul Máriaffi este din 2016, când am început săpăturile arheologice. Atunci am văzut pentru prima dată castelul așa de aproape, fiindcă până atunci accesul era interzis. Îmi amintesc că m-am plimbat uimit, dar și cu entuziasm între pereții castelului măcinați de greutățile timpului trecut.

Rep.: Vă rog frumos să faceți o scurtă descriere a istoriei castelului Máriaffi.

Szász Bálint: Castelul a fost construit în anul 1870, dar ca să cunoaștem mai bine istoria clădirii, trebuie să ne întoarcem în timp. În locul castelului de azi, în secolul al XV-lea se afla casa de reședință a familiei Szentgyörgyi, iar din secolul al XVI-lea este cunoscut ca reședința familiei Toth.

Din secolul al XVII-lea apare castelul fortificat ca reședința familiei Petki, unde au fost primite multe personalități importante din rândul nobilimii transilvănene, cel mai important dintre ei fiind Principele Transilvaniei, Gheorghe Rakóczi I, care a participat la nunta lui Toldalagi Mihály și Petki Erzsébet. Tot la această nuntă a fost prezent fostul guvernator al Transilvaniei, contele Kornis Zsigmond.

Acest castel fortificat avea două nivele și era împărțit în trei: partea centrală era ocupată de familia nobiliară unde erau primiți și oaspeții, în aripa stângă se găseau camerele de oaspeți și locuința preotului curții, iar în aripa dreaptă era bucătăria, așa cum ne descriu inventarele rămase de la începutul secolului al XVIII-lea.

Familia Petki era o familie nobiliară cu istorie în Transilvania. Cel mai cunoscut membru al familiei este Petki István, căpitanul scaunului Csík-Gyergyó-Kászon. Familia Petki a deținut castelul până în anul 1819, când ultimul membru al familiei, Petki Maria s-a căsătorit cu Maxai Máriaffi David, astfel castelul și domeniile au intrat în proprietatea familiei Máriaffi.

Membrii familiei Máriaffi au fost funcționari de rang înalt: Maxai Máriaffi Dávid (1859-1907) trezorier împărătesc și regal, secretar cu rang de ministru la Viena, Maxai Máriaffi Lajos ( 1868-1921) moșier la Sîngeorgiu de Mureș. A fost secretar trezorier la curte. Maxai Máriaffi Gábor (1896-1938) ofițer de armată. Ultimul membru al familiei, Máriaffi Lajos (1894-1971) a fost moșier, secretar al finanțelor la curtea regală și împărătească. S-a căsătorit cu Wesselényi Erzsébet. Familia Máriaffi a fost, de asemenea, cunoscută pentru cursele de cai organizate în scaunul Mureș. Construcția actualului castel a fost terminată în anul 1870 cu două etaje și cu două fațade de câte 28 de metri cu o decorație somptuoasă.

Familia Máriaffi a deținut castelul până în anul 1945, când odată cu Al Doilea Război Mondial au părăsit țara. După Al Doilea Război Mondial castelul a fost naționalizat și a funcționat în el o stațiune de cercetare agro-technică până în anul 1990. După evenimentele din martie 1990 a fost mutată aici jandarmeria, care l-a folosit până în anul 2000, când castelul a fost retrocedat moștenitorului familiei Máriaffi aflat în Canada: Máriaffi Antal.

Monumentul istoric distrus în era socialistă a fost cumpărat de consiliul local, iar după lucrările de restaurare, care au durat mai mulți ani i s-a redat strălucirea de altădată. Din 2020 castelul deja oferă locul special pentru cununiile civile numeroaselor cupluri. În curând, castelul va funcționa ca un centru cultural turistic.

Rep.: Într-o conversație anterioară ați dezvăluit că sunteți administratorul castelului, dar ați supravegheat lucrările de renovare tot timpul, deoarece sunteți istoric arheolog. Ce fel de obiecte vechi legate de istoria castelului ați găsit în timpul lucrărilor sau ce legende ați descoperit despre castel?

Szász Bálint: Așa este, de la început am supravegheat lucrările de la castel. Ca obiecte vechi, ce au legătură cu istoria castelului, pot menționa: trei capete de pipă, care cel mai probabil au aparținut grofilor din castel, dar și în timpul săpăturilor arheologice s-au găsit obiecte interesante ce au legătură cu istoria castelului cum ar fi: o ceașcă de cafea turcească aurită, numită Izmiri Kava și un jeton de cazino din timpul lui Ludovic al XVI-lea, ceea ce nu este de mirare, fiindcă unul din membrii familiei Máriaffi, pe nume Máriaffi Gábor, frecventa destul de des cazinourile.

Despre renovarea Castelului Máriaffi

Mă bucur enorm de mult că și domnul primar al comunei Sângeorgiu de Mureș, Sófalvi Sándor Szabolcs, mi-a oferit timp din programul său încărcat. Dânsul este primar din anul 2008.

Reporter: După cum am menționat mai sus, castelul a fost renovat recent în cadrul unui proiect. Povestiți-ne puțin, vă rog, cum ați reușit această semnificativă investiție și prin ce se aseamănă și se deosebește castelul de starea lui anterioară?

Sófalvi Sándor Szabolcs: În 2008, când sângeorzenii m-au ales primar, am avut o strategie pe termen scurt, mediu și lung. Printre viziunile de viitor, chiar le pot numi și visuri, s-a numărat și cumpărarea și salvarea Castelului Máriaffi de la prăbușire și dispariție, construirea unei creșe, construirea unui nou și grandios cămin cultural, obținerea statutului de localitate turistică, atragerea investitorilor în domeniul sănătății și sportului etc.

Mulțumesc lui Dumnezeu că pe lângă dezvoltarea infrastructurii comunei Sângeorgiu de Mureș (introducerea rețelei de apă și canalizare în peste 100 de străzi, asfaltarea a zeci de străzi, modernizare sau extindere instituții de învățământ, parcuri de joacă, iluminat public etc.) am reușit să înfăptuiesc și visurile enumerate mai sus, chiar și mult mai multe, printre care achiziționarea și reabilitarea totală a monumentului istoric, atât de mult îndrăgit de sângeorzeni, castelul Máriaffi.

Am atras fonduri europene și, după multe avize și aprobări obținute, s-a început renovarea clădirii, care s-a încheiat anul trecut, în valoare totală de peste 1 milion de euro. Acum am început un nou proiect, câștigat tot din fonduri europene, mai exact dotarea castelului, astfel încât acesta să fie inclus în mod oficial în circuitul turistic și să prezinte vizitatorilor o parte din trecutul comunei, a vieții de odinioară din castel, multiculturalismul existent în Sângeorgiu de Mureș și evident și câteva personalități istorice care se leagă de comuna noastră.

Forma și dimensiunea castelului au rămas la fel, mai mult, în holul de la intrare s-a vopsit și pictat exact așa cum a fost în trecut. Dotarea și mobilarea nu va putea fi identică, pentru că nu se mai găsesc elementele și piesele de mobilier care au existat în trecut în dotarea castelului.

Rep.: Ce rol are castelul Máriaffi în prezent pentru comunitate și cu ce activități ne putem întâlni aici?

Sófalvi Sándor Szabolcs: Chiar dacă nu este încă mobilat, eu am început să oficiez căsătorii tocmai în acel salon în care și în secolul al XVI-lea au avut loc căsătorii; tinerii, chiar și din alte localități, venind în număr mare să-și lege viața în căsnicie, tocmai în această clădire frumoasă. Totodată, au început deja și câteva activități culturale, prezentări de cărți, simpozioane, săptămâna căsniciei, spectacole și chiar și realizări de filme.

Expoziție interactivă în sălile Castelului Máriaffi

În curând va exista o expoziție a castelului, despre care am avut onoarea să stau de vorbă cu Kinda István, muzeograf al Muzeului Național Secuiesc, care are sediul la Sfântul Gheorghe.

Reporter: Cum s-a născut ideea și la ce ne putem aștepta?

Kinda István: La baza expoziției stă cercetarea istorică în arhive și culegerea etnografică și de folclor, efectuată în localitate.

În cele cinci camere de la etaj dorim să prezentăm vizitatorilor personalități, povești și evenimente interesante din istoria localității. În casa scării vom putea urmări numele gravate ale personajelor din familii nobiliare transilvănene, care au fost în rudenie cu proprietarii castelului de-a lungul veacurilor. Dorim să evidențiem că în ultima jumătate de mileniu Sângeorgiul a fost o locație cunoscută pentru cei care au modelat viața politico-economico-științifică a Transilvaniei.

În Salonul oglinzilor – care va funcționa și ca sală de nuntă – vom povesti despre nunți celebre, care au avut loc în Sângeorgiu de Mureș încă din anii 1600. La una a participat chiar Principele Transilvaniei, Gheorghe Rákóczi I în 31 iulie 1640, iar la cealaltă Guvernatorul Transilvaniei, Sigismund Kornis la data de 3 august 1727.

În Salonul de așteptare va fi abordată tradiția nunților europene și vor fi expuse imagini cu nunți sângeorzene din secolul XX.

În camera următoare vom prezenta documentele din evul mediu, care atestă vechimea localității, din anul 1323, respectiv familiile care au fost moșieri în localitate: Szentgyörgyi, Tóth și Petki. Printr-o animație vom atrage atenția publicului că în apropiere, la moara de pe râul Mureș a avut loc și o alegere de principe al Transilvaniei, cea a lui Mihály Apafi în anul 1661.

A patra cameră va prezenta ultima familie de nobili, proprietari ai castelului, familia Máriaffi. Istoria lor locală s-a terminat odată cu apariția soldaților ruși în al Doilea Război Mondial din septembrie 1944. Într-o ultimă încăpere vom detalia istoria comunității din deceniile comunismului.

La parter avem trei camere, în care vom prezenta valorile istorice și cele actuale ale comunităților române, maghiare și rome din localitate, respectiv aspectele conviețuirii interetnice și interacțiunile culturale și lingvistice.

Expoziția va fi una modernă, interactivă, care se rupe de tradiția expozițiilor statice, centrate pe obiecte și pe text. În focus se află omul și comunitatea care creează valoare și o folosește. Vom aplica metodologia celor mai recente tendințe expoziționale din muzeologia europeană.

Din anul 2023 va fi amenajată și curtea castelului

„Castelul va deveni un muzeu, dotat cu mijloace multimedia care vor atrage și tinerii, dar va fi locul și pentru multe evenimente culturale, expoziții de pictură, fotografice, mici concerte etc. Totodată, în primăvara anului 2023, va începe și amenajarea peisagistică a curții castelului cu fântână arteziană, cafenea rustică, loc pentru oficierea de căsătorii în aer liber, parc pentru copii și tineri și expoziții în aer liber” a adăugatdomnul primar, Sófalvi Sándor Szabolcs.

Articol scris de Máté Dalma Noémi

Elevă în clasa a IX-a

Credit foto: Rozsnyai Hunor și Szász Bálint