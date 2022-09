FOTO: Legiunea Secunda Traiana Fortis, la Reghin

Distribuie

Asociația Milites Marisensis s-a numărat printre participanții la cea de a doua ediție Food Street & Music Festival, eveniment găzduit de Parcul Central din Municipiul Reghin, în perioada 16- 18 septembrie. În ultima zi de festival, duminică, 18 septembrie, reghinenii au putut gusta din farmecul legionarilor Imperiului Roman de odinioară, grație Legio II Traiana Fortis.

„Asociația a luat ființă în 2016 având ca punct de plecare Cercul de Istorie Militară Romană al specializării Istorie din cadrul Facultății de Ştiinţe şi Litere a Universităţii „Petru Maior”, actuala UMFST Târgu Mureș. Câțiva membri au participat la un festival de reconstituire istorică, au deprins gustul, au povestit și altor colegi din cadrul cercului de istorie, astfel încât familia s-a mărit considerabil. Am avut și exemple de unde să ne inspirăm în ce privește realizarea asociației, respectiv Garda Apulum de la Alba Iulia, Terra Dacica de la Cluj, Veteres Milites de la Sibiu La început, am încercat prin forțe proprii să ne confecționăm echipamentul cu care să ne prezentăm la diferite evenimente. Am început de asemenea să lucrăm și la partea de demonstrații. Am început să ne antrenăm, să deprindem mișcările, asta în condițiile în care nu toți au făcut armata și nu erau familiari cu anumite mișcări. La început, asociația a avut șapte membri, care mai activează și în prezent. Sunt foști studenți de la ”Petru Maior”, actualmene doctoranzi în cadrul UMFST”, a declarat Szasz Balint, președintele Asociației Milites Marisensis.

Legio II Traiana Fortis

În cadrul reconstituirilor istorice la care participă, reprezentanții Asociației Milites Marisensis dau viață Legiunii Secunda Traiana Fortis.

„În primul rând, noi am pornit ca și unitate de auxiliari pentru că pe teritoriu județul Mureș nu au fost trupe de legiune, doar de auxiliar. La momentul în care am început să dezvoltăm asociația, să avem și alte abordări, am căutat o legiune care a staționat în Dacia sau care a participat la războaiele de cucerire ale Daciei. Așa se face că am ales Legiunea Secunda Traiana Fortis despre care izvoarele istorice spun că a participat la cele două războaie de cucerire ale Daciei după care a fost mutată în Orient, în zona Egipt. Ca să corespundem adevărului istoric, atunci am dat această denumire grupării noastre dedicate reconstituirilor istorice numele de Legio II Traiana Fortis. Legiunea noastră este foarte flexibilă, ea cuprinde de regulă și auxiliar și legionari, dar în funcție de necesități folosim și soldații. La Reghin de exemplu, pentru acest festival am hotărât să fim doar soldați de legiune. La alte festivaluri participăm atât cu legionari cât și cu auxiliari. În mod normal avem șapte membri, la care se adaugă și voluntari, astfel că numărul ajunge undeva la 15-17 persoane. La Reghin am prezentat echipamentele armatei romane din perioada Imperiului, mai precis din prima perioadă din secolul al II-lea, câteva manevre ofensive și defensive ale Armatei Romane, precum și elemente de viață militară romană, cum sunt cele din taberele interactive, ce făceau în viața de zi cu zi, cu ce se ocupau, ateliere și așa mai departe”, a precizat Fabian Istvan, secretarul asociației.

Ce ar trebui să învățăm noi cei de azi despre oamenii acelor vremuri?

„În primul rând, cred că ar trebui să învățăm faptul că practic ne despart temporar 2000 de ani de Imperiul Roman. Teoretic, ar trebui să învățăm faptul că erau aceeași oameni ca și cei de astăzi, aveau aceleași preocupări, aceleași dorințe, idealuri. Ca și părere personală, trăiau o viață mult mai intensă decât cea de astăzi. Comunicare exista și atunci, poate era mai mai ok ca cea de azi, și ce era important, era mult mai directă, vorbea om cu om, nu prin intermediul la nu știu ce mijloace. Părerea mea personală este că istoria nu este ceva care a trecut și s-a încheiat. Istoria este un fenomen viu. Atunci, noi, dacă ne îmbrăcăm în soldați romani, cu tot felul de ateliere, cum e cazul la Festivalul Roman de la Călugăreni sau de Noaptea Muzeelor, lumea poate să vadă și o alternativă”, a precizat Fabian Istvan.

Progresul adus de către Imperiul Roman, a fost una din temele abordare de către membrii Milites Marisensis. „Am citit la un moment dat o chestie interesantă pe Facebook, mai exact o întrebare care suna cam așa: ”What did the romans for us?”. Fără să iau din meritele dacilor, barbari până la urmă, aceștia s-au bucurat de un respect enorm din partea romanilor. În afară de germani, numai dacilor li s-a ridicat o columă, Columna lui Traian pentru daci, respectiv Columna lui Marcus Aurelius pentru germanici. Tot ce înseamnă ieșirea Daciei din barbarie se datorează romanilor. Nu spun că romanii au fost foarte corecți față de daci din punct de vedere politic, ca să folosesc un termen ceva mai modern, dar dincolo de primul impact al cuceririi brute a Daciei de către romani, pe termen lung Dacia a intrat într-un arc civilizațional, într-un circuit mondial, pornind de la visul lui Alexandru Cel Mare, lucru obsedant pentru romani, crearea unei entități, exact cum e și azi, crearea unei Europe Unite. Romanii au creat această chestie, prin infrastructură, prin civilizație, administrație, legislație și așa mai departe”, a spus Fabian Istvan.

Stare de bine

Starea de bine adusă de reconstituirile istorice, este elementul care definește poate cel mai elocvent activitatea Asociației Milites Marisensis.

„În 2020 când au fost restricțiile cauzate de pandemie și n-am putut să ieșim nicăieri, perioada martie – aprilie a fost perioada cea mai grea, de mare încercare pentru noi. Efectiv, zilnic ne susțineam reciproc, stăteam pe chat, vorbeam. La un moment dat, stăteam cu toții acasă și ne-am îmbrăcat în tunică, aspect care poate părea banal, dar care pentru noi a însemnat foarte mult. Cred că am creat mai mult decât o asociație, am format o adevărată familie romană. Încetul cu încetul cred că devenim dependenți de acest lucru. Ce e foarte interesant, reușim să discutăm foarte multe probleme, inclusiv cele personale, cele familiale. Starea de bine vine însuși din faptul că ne place ceea ce facem. Nu contează vremea de afară, greutatea armurii sau dacă ne mai bate câte un dac la vreo reconstituire, e ceva care ne place, și atuncea starea de bine este absolut inerentă”, a conchis reprezentatul Asociației Milites Marisensis.

Alin ZAHARIE