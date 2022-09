Expoziție despre Sighișoara, la Bruxelles

Distribuie

În urmă cu câteva zile, la Bruxelles a avut loc vernisajul expoziției de artă fotografică „Sighișoara – Patrimoniu Mondial UNESCO”.

”În contextul marcării „Zilelor europene ale patrimoniului” si a „Zilei Mondiale a Turismului”, în luna septembrie, împreună cu Ambasada României în Belgia și cu Institutul Cultural Român din Bruxelles am reușit organizarea acestui eveniment de promovare a Sighișoarei. Este un eveniment în oglindă – de săptămâna viitoare, expoziția poate fi vizitată și la sediul Primăriei Sighișoara. Practic, sunt peste 20 de imagini care surprind frumusețea orașului nostru. Mă bucur că aseară am reușit să intru în legătură telefonică directă cu cei prezenți la vernisaj și astfel am avut prilejul să le mulțumesc celor care ne promovează țara și implicit orașul și pe alte meleaguri”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Iulian Sîrbu, primarul municipiului Sighișoara.

(Redacția)