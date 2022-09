Fotografia de după ultima spovedanie a lui Eminescu și cărți vechi cu autografe, la Bookfest Târgu Mureș

Distribuie

Fotografia de după ultima spovedanie a poetului Mihai Eminescu, făcută cu câteva luni înainte de a muri, precum şi numeroase cărţi vechi, unele cu autografe ale scriitorilor consacraţi, se află în Colecţia de Carte şi Artă „Harnău” Iaşi expusă la Salonul de Carte Bookfest de la Târgu Mureş.

„În afară de faptul că sunt autor de cărţi – am publicat până acum 17 volume şi am peste 50 de lansări în toată România – sunt şi colecţionar, în primul rând sunt colecţionar de carte. Am început să colecţionez carte din anul 1970, aveam 10 ani pe atunci. Îmi aduc aminte că mama îmi aducea primele cărţi şi eu le strângeam cu mare drag, nu neapărat să le citesc, pentru că unele erau nu erau potrivite cu vârsta pe care o aveam, dar le colecţionam. Şi am ajuns astfel să am o colecţie de rarităţi, chiar bibliografice. Suntem pentru prima dată la Târgul de Carte Bookfest la Târgu Mureş şi am adus câteva rarităţi bibliografice”, a declarat, pentru Agerpres, proprietarul Colecţiei de Carte şi Artă „Harnău”, Cristian Harnău.

Spre exemplu, Cristian Harnău expune o carte semnată de Simion Bărnuţiu, unul dintre stâlpii culturii româneşti, o carte de la 1868 apărută la Iaşi, la Tipografia Tribunei Române, despre dreptul natural privat.

„Este una din rarităţi şi care această carte ar trebui de fapt să stea cu cinste în orice muzeu al literaturii române. Şi apoi am adus nişte cărţi cu autograful autorilor, pentru că noi avem şi o colecţie de cărţi cu autografe. De exemplu, avem cartea lui Nichita Stănescu, Epica Magna, 1978, la Editura Junimea, cu autograful lui Nichita Stănescu. Mai avem celebra ‘Trecute vieţi de doamne şi domniţe’ a lui Constantin Gane, cu autograful autorului, apoi Panait Israti cu ‘Trecut şi viitor’, o carte de autobiografică cu autograful lui Panait Istrati, dar şi Otilia Cazimir. Am adus cărţi pentru tineri, pentru copii şi am vrut să avem aici o reprezentare foarte importantă sub două aspecte, cărţile lui Jules Verne, ediţiile vechi”, a spus Harnău.

La Bookfest Târgu Mureş mai regăsim în colecţia Harnău şi o colecţie veche de cărţii pentru copii, cum ar fi „Poveşti nemuritoare”, colecţia „Clubul Temerarilor”, colecţia „Prima mea Bibliotecă”, colecţia „Biblioteca şcolarului”, colecţia „Arcade” şi colecţia „Traista cu poveşti”.

„Să nu uităm de colecţia ‘Povestiri ştiinţifico-fantastice’, unde erau prezentate şi publicate texte de ştiinţifico-fantastice, de autori români şi străini. Oricare exponat este pentru vânzare şi oricine este iubitor de carte veche şi oricine este iubitor de a avea în colecţia sa ori în bibliotecă o asemenea carte, poate veni la Târgul de Carte Bookfest şi poate cumpăra oricare din cărţile expuse pe care despre care v-am vorbit. Cartea trebuie să circule (…) Nu vreau să ţin aceste lucruri doar pentru mine în casă, ci vreau să le dăruiesc oamenilor, de aceea le şi vând şi le şi expun la târgurile din România”, a arătat colecţionarul.

Între fotografiile expuse este şi una a lui Mihai Eminescu, într-o ipostază mai puţin cunoscută publicului.

„Vreau să vă mai reţin puţin atenţia şi cu această fotografie, pentru că eu sunt şi colecţionar de fotografii vechi şi această fotografie a lui Mihai Eminescu, care este de fapt a cincea fotografie. Există 4 fotografii cu Mihai Eminescu. Aceasta este a cincea care este foarte puţin cunoscută. Ea este făcută la Mănăstirea Neamţului în ultimele luni de viaţă ale lui Mihai Eminescu, când el s-a dus acolo pentru a se spovedi. Avem mărturia legată de această fotografie, există mărturia scrisă a preotului care l-a spovedit pe Eminescu atunci, cu câteva luni înainte de a muri, la Mănăstirea Neamţului. Şi aceasta este fotografia lui Mihai Eminescu în parcul din spatele Mănăstirii Neamţului”, a arătat Cristian Harnău.

