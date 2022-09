Lider nou pentru social-democrații din Sărmașu

Distribuie

Primarul orașului Sărmașu, Valer Botezan, a fost ales, în urmă cu câteva zile, în funcția de președinte al PSD Sărmașu.

”Dragi sărmășeni, la Adunarea Generală a Organizației PSD Sărmașu din data de 23 septembrie am fost ales președinte al organizației. Am decis să mă alătur PSD pentru că: PSD este singurul partid care de-a lungul timpului a luat măsuri pentru toate categoriile sociale din România, PSD a creat programe de dezvoltare pentru comunitățile din România, beneficiind toate primăriile indiferent de culoarea politică a primarilor, Sărmașu a primit prin aceste programe finanțări numai când a fost PSD la guvernare, în Organizația Județeană a Partidului Social Democrat am găsit acel spirit de echipă care lucrează numai în interesul comunităților și cetățenilor. Mulțumesc tuturor pentru susținere! Doamne ajută!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Valer Botezan.

(Redacția)