Cultura și civilizația românească, disciplină obligatorie pentru studenții UMFST din Hamburg

Rectorul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş, profesor doctor Leonard Azamfirei, a anunţat, luni, deschiderea anului universitar 2022/2023 la extensia din Hamburg (UMCH) a universităţii mureşene, unde învaţă 538 de studenţi, Cultura şi civilizaţia românească fiind disciplină obligatorie de studiu.

„A început anul universitar 2022/2023 şi la extensia din Hamburg (UMCH) a Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ‘George Emil Palade’. Deschiderea oficială a avut loc sâmbătă, 24 septembrie. În campusul din Hamburg înfiinţat de UMFST în urmă cu 4 ani studiază medicina, în limba engleză, 538 de studenţi (…). Una dintre disciplinele obligatorii pe care le studiază studenţii internaţionali la Hamburg, alături de disciplinele de specialitate, este ‘Cultură şi civilizaţie românească’. Se întâmplă acest lucru pentru că România trebuie să fie cunoscută cu ceea ce are frumos şi valoros. Este modul în care UMFST înţelege să promoveze multiculturalitatea dar şi valorile naţionale”, a precizat Leonard Azamfirei pe Facebook.

Dintre cei 538 de studenţi care învaţă la extensia din Hamburg a UMFST Târgu Mureş, 192 studenţi încep în acest an, anul I. Ajunşi deja în anul IV, studenţii din prima promoţie (2018) încep învăţământul clinic în cele 15 spitale cu care universitatea are contracte de colaborare.

Rectorul a precizat că extensia din Hamburg a Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” are un corp profesoral format din cadre didactice tinere şi performante din Târgu Mureş alături de medici din Germania, asociaţi universităţii pentru învăţământul clinic, care „transformă pas cu pas visul tinerilor din 17 ţări de a deveni medici, în realitate”.

(www.agerpres.ro)