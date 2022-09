FOTO: Elevii de la ”Lucian Blaga”, la o nouă prezență la Festivalul European de Teatru Bina Mira

Distribuie

A devenit deja un obicei ca cei din Comunitatea Blaga să participe la diverse activități menite să pună în valoare calitatea elevilor precum și implicarea celor care îi conduc pe drumul cunoașterii. Cel mai recent exemplu vine din Bosnia-Herțegovina, țară care a găzduit în perioada 18-25 septembrie o nouă ediție a Festivalului European de Teatru Bina Mira.

„Am participat în perioada 18-25 septembrie, a patra oară consecutiv, la Festivalul European de Teatru Bina Mira (Scena Păcii). Acest proiect Erasmus+ se desfășoară la Visegrad, Bosnia-Herțegovina, iar echipa liceului nostru s-a prezentat cu un spectacol digital pe tema conflictelor interetnice. Menționez că tema festivalului este Podul Păcii, iar în 21 septembrie se sărbătorește Ziua Mondială a Păcii. Mai ales în contextul actual, este un subiect important pe care tinerii din șapte țări l-au putut dezbate. Pe lângă spectacolele prezentate de cele 11 instituții participante din cele șapte țări (Belgia, Bosnia-Herțegovina, Serbia, Croația, Slovenia, Germania și România), tinerii au lucrat în echipe mixte, iar rezultatele atelierelor creative au fost prezentate publicului larg. Un astfel de proiect are un impact pozitiv asupra participanților, le dezvoltă personalitatea și competențele și formează caracterul”, a declarat prof. Cristina Drescan, coordonatorul proiectului.

Feedback pozitiv

Reacția elevilor de la ”Blaga” este grăitoare în ce privește această nouă experiență peste granițele țării, nou prilej de afirmare a valorii Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”.

„A fost o experiență minunată deoarece am avut oportunitatea de a cunoaște oameni noi. M-am bucurat de fiecare moment pe care l-am petrecut cu o mulțime de persoane din 7 țări și am reușit să îmi fac o mulțime de prieteni noi. Fiecare clipă petrecută aici a fost de neuitat. Aș vrea să mai am parte de astfel de experiențe pe viitor” – Iulia Petra, elevă în clasa a X-a.

„Am participat la Bina Mira 2022, din Bosnia și Herțegovina, având mereu un zâmbet pe față și inima bătând constant de fericire. Mă numesc Bloj Șerban și am reușit să obțin un loc la programul Erasmus+ Bina Mira, lucru care mi-a adus amintiri și prieteni. Am putut să-mi descopăr unele laturi de care nu știam, și, reprezentând România la nivel european în cadrul unui program de genul m-a făcut să fiu mândru de mine. Doresc să mă întorc și de abia aștept să îmi revăd prietenii făcuți la anul” – Șerban Bloj, clasa XI-a

„Atelierul de desen desfășurat în cadrul acestui proiect Erasmus+ s-a bazat pe arta contemporana. Liderul atelierului a subliniat ideea că oricine poate desena frumos, în felul său, și desenul nu este despre a creea o imagine perfectă a ceea ce vezi în fața ta. Acest lucru l-am exemplificat prin intermediul unui exercițiu care a presupus desenarea persoanei care stă în fața ta fără a te uita la foaie. Acest atelier nu a fost numai despre desenat ci și despre a învăța să ai încredere în talentul și forțele proprii, astfel am trecut de la a desena linii fine pe foi albe la conturarea unor mici opere de artă care ne-au mulțumit pe noi înșine.” – Ciprian Căprar, clasa XI-a

„A fost o experientă de neuitat, am participat la atelierul de teatru . Mi-a plăcut faptul că, deși nu am mai jucat sau participat la ateliere având ca temă teatrul, coordonatoarea a făcut posibilă o atmosferă plăcută. Mă bucur că în cadrul atelierului am avut oportunitatea de a ne cunoaște mai bine , să ne dezvoltăm diferite abilități și să învățăm cum să se controlam emoțiile. Mi-am făcut amintiri de neuitat alături de persoane minunate” – Mara Dumitrache, clasa X-a

„După o săptămână întreagă petrecută în locuri de neuitat alături de oameni frumosi, tot ce pot sa spun este ca voi tine minte aceasta experienta pentru totdeauna. De la lecțiile de pantomimă care mi-au deschis porți noi până la șansa de a învață despre alte culturi, participarea mea la proiectul Bina Mira m-a ajutat să mă redescopăr atât pe mine cât și pe cei din jurul meu” – Maria Alexandra Bîrsan, clasa XI-a

Am participat la acest proiect Erasmus cu scopul de a-mi face mai mulți prieteni, de a cunoaște mai multe culturi și de a învața mai multe despre limbi și tradiții străine. Sunt bucuroasă să spun că mi-am îndeplinit toate obiectivele propuse și chiar și unele la care nu mă gândisem încă. În cadrul atelierului de muzică, am avut șansa de a mă împrieteni cu 9 fete extraordinar de talentate și serioase și împreună cu profesorul nostru deosebit am realizat un număr muzical de excepție, spun eu. Această săptămână a fost una dintre cele mai memorabile din viața mea și se poate descrie doar printr-un singur cuvânt: epic!” – Mara Bogdan, clasa XI-a.

Alin ZAHARIE