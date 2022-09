Propunerea României pentru Premiile Oscar 2023, prezentată la Festivalul Alter-Native

Distribuie

Filmul „Imaculat”, cu regia semnată de Monica Stan şi George Chiper-Lillemark, care este propunerea României pentru categoria „Cel mai bun lungmetraj internaţional” din cadrul Premiilor Academiei Americane de Film (Oscar 2023), va fi prezentat la cea de-a 30-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de Scurt-metraj Alter-Native, care începe miercuri, la Târgu Mureş.

Anunţul a fost făcut, luni, într-o conferinţă de presă, de către directorul Festivalului Internaţional de Film de Scurt-metraj Alter-Native, Sipos Levente, care a precizat că „Imaculat” va fi prezentat gratuit, ca de altfel şi celelalte filme de lung metraj din România şi Ungaria, la fel ca şi cele 42 de scurtmetraje selectate în finala concursului.

„Este ediţia treizeci şi sperăm că nu va fi ultima. Spun acest lucru deoarece Ordonanţa de Guvern numărul 51 care reglementează finanţările nerambursabile a fost modificată începând în această vară şi a fost modificată într-o direcţie care este foarte nefavorabilă evenimentelor culturale, mai ales cele care se desfăşoară în provincie şi nu în Capitală. Şi aceasta, fiindcă evenimentele din provincie nu pot să atragă sponsori foarte puternici, finanţatori privaţi foarte puternici. Festivalul în mare va fi la fel, deci are aceeaşi structură ca în anii anteriori. Concursul firmelor de scurtmetraj, lungmetraje, spectacole de teatru, concert, o expoziţie, cu o noutate în ceea ce priveşte programul: pentru prima dată avem un concurs al filmelor regionale dedicat regizorilor din Transilvania. Acest concurs va fi premiat cu Premiul Ervin Schnedarek, cel care a lăsat o amprentă destul de accentuată asupra vieţii şi culturii cinematografice şi fotografice a oraşului nostru (…) Avem şi în acest an un film produs pentru Oscar, ‘Imaculat’, care va rula joi seară, în prezenţa regizoarei Monica Stan”, a declarat Sipos Levente.

Un alt punct interesant, a arătat Sipos, este „Micul Prinţ – spectacol pentru oameni mari”, care rulează de câţiva ani cu succes în toată ţara, la care de asemenea publicul va avea acces gratuit, la fel ca la toate evenimentele festivalului.

Directorul artistic al evenimentului, Németh Előd, a precizat că în urma deciziei juriului de preselecţie, 42 de scurtmetraje vor concura în finala Festivalului Internaţional de Film de Scurt-metraj Alter-Native, acestea fiind selectate din cele 841 de pelicule înscrise.

Potrivit lui Németh Előd, din cele 42 de scurtmetraje admise, 19 sunt filme de ficţiune, 15 animaţii, 4 documentare şi 4 filme experimentale.

„Filmele de pandemie – aşa au fost anul trecut, iar filmele de război încă nu s-au făcut. Deci majoritatea filmelor sunt filme de la universităţi din toate părţile Europei şi din Asia, în special din Iran. Foarte multe filme vin din Iran, nu ştiu, poate pentru că noi primim filme gratis (…) Majoritatea filmelor sunt filme studenţeşti, mai puţin documentare (…) Din 42 de filme, 19 sunt ficţiuni, dar faţă de anii precedenţi, numărul de 4 documentare şi de filme experimentale care au fost selectate, este o creştere”, a spus Németh Előd.

România şi Franţa au câte şapte filme în finală, Ungaria are şase, Rusia are cinci, iar Estonia are patru creaţii, dar în total sunt reprezentate 17 ţări.

Reprezentantul Asociaţiei „Érted – Pentru tine”, Domokos Ferenc, co-organizatorul festivalului, a precizat că şi în acest an tinerii s-au implicat în organizarea evenimentului, prin gestionarea platformelor online.

„Ne ocupăm cel mai mult de comunicarea pe platformele online – Facebook, Instagram – de exemplu prin materiale fotografice, videografice, dar şi prin alte metode de advertising online. Sperăm că nu este ultima ediţie a festivalului, eu sunt convins de acest lucru. Dacă, de exemplu, ne gândim la situaţia cinematografului şi a vizionării de filme în cinematograf, mulţi au spus că va veni moartea cinematografului, dar tot nu a venit. Sperăm acest lucru şi când ne gândim la festivalul Alter-Native. Şi ce aş dori să menţionez, sunt programele adiţionale care vor fi organizate cu scopul de a da posibilitatea participanţilor să experimenteze puţin lumea filmului, să vadă cum se fac, cum se face, de exemplu, o scenă dintr-un film. Avem şi workshop-uri de acest gen şi pentru cei mici, dar şi pentru adulţi şi tineri”, a precizat Domokos Ferenc.

Festivalul Internaţional de Film de Scurt-metraj Alter-Native se va desfăşura în Palatul Culturii din Târgu Mureş, în perioada 28 septembrie – 2 octombrie.

(www.agerpres.ro)