Corul ”Belcanto”, inițiere culturală a tânărului sărmășean

În județul Mureș, mai precis în Sărmașu, activează corul etalon ”Belcanto”, fixând Sărmașu pe hartă din punct de vedere cultural. Despre Corul ”Belcanto” se pot spune multe, iar toate afirmațiile vor fi constituite din cuvinte de laudă, chiar dacă dirijorul acestui frumos proiect, Pr. Daniel Camară, este adeptul modestiei. Acesta reușește în 2005 să reunească printr-un cor mixt, pe patru voci, tinerii sărmășeni care împărtășesc valori și principii comune, care au simțul frumosului într-un secol al urâtului. Până să prindă contur, Corul ”Belcanto” a cunoscut mai multe versiuni, mobilizările preotului Daniel Camară începând din anul 1997. Amintim astfel de ”Corul mare” format din tineri și adulți, precum și ”Corul mic” format din elevi de gimnaziu și liceeni, cel din urmă primind ulterior numele de ”Amadeus” (traducerea latină fiind ”iubitorul de Dumnezeu”, acest nume fiind totodată prenumele marelui compozitor Amadeus Mozart, copilul-minune al muzicii, care, la numai 5 ani avea să compună piese pentru pian).

Prima interpretare

Prima interpretare a avut loc cu ocazia înființării, când grupul numără 12 membri. Aceștia au debutat cu un recital de colinde la Radio Târgu Mureș, realizator fiind domnul Valentin Marica. Cu ocazia celebrării de 10 ani a corului ”Belcanto”, în 2015, domnul Valentin Marica a ales să spună câteva gânduri aniversare: “Îi cuprind pe cei de la ”Belcanto” în cuvânt liric, căci ei scriu o biografie culturală a VISULUI. Timpului nostru îi este tot mai rară această ipostază, precum cea a zborului, a eliberării, a ruperii de banal, a sufletului mereu viu, a spiritului frământat, dar neîncruntat, trezit spre frumos, din metaforă sculpturală a păsării brâncușiene. (…) Corala aceasta are grație și voință, parcă preluând de la înaintemergători profesiunea de credință: Voiește și vei putea!”.

Premiile nu au întârziat să apară

Chiar dacă corul avea ca principal obiectiv promovarea unui stil de viață demn și frumos în rândul adolescenților, interpretarea s-a dovedit a fi una calitativă, iar premiile nu au întârziat să apară. În 2007 corul din Sărmașu câștigă premiul al doilea la Festivalul Interjudețean de Muzică Sacră, precum și premiul întâi la Festivalul-Concurs Național de Muzică Corală “Buna Vestire”, desfășurat la Fundu Moldovei, județul Suceava (la doar doi ani de activitate, după ce corul începuse să se formeze, deși aria de selecție a membrilor fiind una mai restrânsă). În 2008 câștigă premiul întâi la Festivalul interjudețean de Muzică Sacră “Cu noi este Dumnezeu” organizat la Orăștie. În 2009 se clasează pe același loc cu Corul Colegiului Național “Andrei Șaguna” din Brașov (locul al doilea) la Concursul Național Coral, etapă zonală, susținută la Miercurea-Ciuc. În 2011, tot la Concursul Național Coral, organizat la Reghin, aceștia câștigă premiul al doilea. Premiile la festivalurile-concurs muzicale, religioase au continuat să apară, an de an fiind tot mai valoroase. Un concurs diferit tiparelor cu care era obișnuit corul Belcanto până la acel moment, a fost concursul “Ardelenii au har”, unde a câștigat locul întâi la secțiunea <divertisment>. Doi ani mai târziu, în 2016, coriștii sărmășeni, cu același entuziasm, pășesc pe scena emisiunii ”Românii au talent” unde primesc 4 de DA în urmă interpretării lor. Au urmat multe alte concursuri și premieri, cea mai relevanță fiind câștigarea concursului ”Ziua Primăverii”, organizat de Cantus Mundi România, concursul a fost desfășurat online, participarea fiind una spontană, cu o înregistrare realizată într-o sală de clasă din clădirea liceului. Deși a fost ceva spontan, prestația a fost apreciată și premiată cu oportunitatea de a cânta în deschiderea Corului Național de Camera Madrigal, precum și înregistrarea unui album într-un studio profesionist, sub bagheta domnului dirijor Cezar Verlan.

”Experiența este sursă a cunoașterii” (Marin Preda)

Corul Belcanto a organizat și participat anual, pe plan local la diverse concerte: de Pașii, Crăciun, Adormirea Maicii Domnului, comemorarea lui Mihai Eminescu (15 ianuarie), Unirea Principatelor (24 ianuarie), 8 Martie, 1 iunie, Ziua Eroilor, 1 Decembrie, Zilele orașului. În preajma sărbătorilor iernii, coriștii au dezvoltat un obicei de a colinda instituțiile locale și chiar și cele județene. Fiecare participare și cântare a fost o experiență unică. Personal, fiind membru al corului încă din clasa a patra, acum aflându-mă în ultimul an de liceu, consider că pot să relatez și din filtrul personal (din perspectiva unui narator-personaj, dacă tot sunt pe clasa a douasprazecea) frumusețea de a te dezvolta ca om într-un colectiv unit unde se promovează doar idei și concepții valoroase despre viață. Pot spune că am crescut odată cu corul, având optsprezece ani, iar corul fiind fondat de șaptesprezece ani. Am ales că acest fragment să înceapă cu un citat despre experiențe deoarece corul în sine este o experiență, precum și o oportunitate. Aș îndrăzni să afirm că ‘experiență’ este leit-motivul corului nostru, nu pentru că suntem experți, ci pentru că tindem să fim… activi, perseverenți, luminați. Pentru că ne păstrăm echilibrul, pentru că zilnic învățăm împreună, creștem împreună și legăm conexiuni reale. Aceste cuvinte nu sunt doar clișee compoziționale, corul chiar a contribuit drastic la viețile noastre sociale, cele mai puternice prietenii fiind cele pe care le-am format în timpul repetițiilor, când ”hlizeam” pe ascuns, în timp ce ”popa” ne pregătea partiturile pentru următoarea cântare.

Impresiile coriștilor

”Sunt mândră că în toți aceșți ani am făcut parte din corul Belcanto (…). Treptat, am învățat să apreciez cântărea la adevărată ei valoare. Și de atunci, nu trece o zi fără să cânt ceva, orice. Îmi făcea plăcere să merg la repetiții și nu vedeam acest lucru că un obstacol în petrecerea timpului meu liber. Știam că eforturile depuse vor fi răsplătite și așa a fost, iar asta m-a ajutat pe tot parcursul vieții.” – Moldovan Camelia, 32 de ani.

”Pasiune, talent, trudă, frumusețe spirituală! Acestea sunt elementele de baza care alcătuiesc ”Belcanto”. La fiecare spectacol emoțiile mă năpădeau. Publicul zgomotos mă agită și pe mine, însă când începeam să cântăm și se instaura liniștea, atunci realizasem ce înseamnă puterea. Puterea pe care arta o are asupra sufletului omenesc. Abia atunci simțeam cu adevărat emoțiile. Pentru mine, Corul ”Belcanto” a fost una din cele mai însemnate etape din viață mea. Corul și în special dragul nostru Părinte Daniel Cămară vor rămâne în amintirea mea că o etapă glorioasă din punct de vedere sufletesc.” – Andrada Pal, 25 de ani.

”Corul a fost prima mea oportunitate, cu excepția școlii, unde aveam să cunosc oameni deschiși, prietenoși, uniți de o pasiune comună, muzică. Bunul simț nu a lipsit niciodată și nu m-am simțit niciodată judecat în acest colectiv. Acolo mi-am cunoscut colega de bancă pe care o pot numi cu sinceritate cea mai bună prietenă. Cât despre partea artistică, eu cânt în corul Bisericii la care aparțin și faptul că am avut ocazia să văd și alți tineri înclinați în această direcție m-a făcut să mă simt înțeles și chiar încrezător cu privire la viitorul țării.” – Emanuel Neamțiu, 17 ani.

”Îmi place la cor. Domnul părinte ne învață jocuri, poezii și cântece frumoase. Merg de două ori pe săptămâna și îmi văd prietenii și ne jucăm și cântăm împreună și este frumos.” – Daniel Prescură, 8 ani.

După cum se poate observa, există un oarecare contrast de vârstă între coriștii noștri. Corul fiind format din elevi, membrii acestuia sunt într-o schimbare continuă. Din păcate, tot mai mulți elevi optează pentru părăsirea orașului, așadar continuitatea de aproape 20 de ani a corului devenind din ce în ce mai dificilă. Însă ingeniozitatea părintelui a făcut în așa fel încât să înființeze un nou cor, de suflete mici și inocente, dispuse să învețe și să ducă mai departe renumele creat de colegii mai mari, copiii având vârste între 5 și 12 ani.

Pe acest drum îi mulțumim Părintelui pentru tot ce face atât pentru noi, cât și pentru părinții noștri, orașul nostru, județul nostru și pentru că și-a sacrificat ore semnificative din viață lui în folosul culturii și al educației. (Dar și sănătății deoarece muzică corală produce efecte asupra secreției imunoglobulinei, cortizolului și a stării emoționale a membrilor amatori dintr-un cor).

”Muncind noi tindem tot mai sus/ Urcând spre cer pe cai înguste/ Așa cum înțelepții au spus/ Că vulturul nu prinde muște!/ Spre’nale culmi călăuziți,/ Noi nu trăim la întâmplare,/ Căci doar așa însuflețiți,/ ”Belcanto” e echipă mare!”.

Carmen-Teodora HULPE