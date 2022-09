Premiu de Excelență pentru Amias School

Distribuie

Reghineanul Lajos Kristof, fondatorul Amias School, va fi premiat în Educație la Sala Anuală a Premiilor de Excelență în cadrul Summit-ului de afaceri franco-român, în ziua de 30 septembrie, organizat la Palatul din Luxembourg, Paris.

Gala Anuală a Premiilor de Excelență are ca scop recunoașterea pentru contribuția la consolidarea relațiilor de afaceri franco-române și europene. Evenimentul este organizat annual începând din 2004 de foști studenți români din Franța, directori francezi de origine română și juranliști franco-români și europeni cu scopul de a reuni și onora generațiile de prietenie franco-română în jurul subiectelor și soluțiilor de interes comun, într-o manieră constructivă pentru a construi încrederea în viitorul colaborării franco-române și europene. La eveniment vor participa doi șefi de stat, respectiv Emmanuel Macron, președintele Franței și Klaus Johannis, președintele României.

Amias Small School- București se bucură de o reputație și susținere la nivel international, având premii și nominalizări la Global for Learning and Education, 100 Top Lideri în Educație, Reimagine Education, Oscar of Education, Cambridge University Press, Teacher Award, Conferința Internațională Education 2.0-Outstanding for Leadership in Education, Premiul de Excelență pentru Educație și mentorat.

Amalia VASILESCU