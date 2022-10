Foto: Laborator nou de Criminalistică pentru studenții de la „Dimitrie Cantemir”

Distribuie

Această toamnă aduce surprize pentru studenții Facultății de Drept din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, aceștia beneficiind de un Laborator nou și performant de Criminalistică și Criminologie.

„Noul Laborator de Criminalistică și Criminologie reprezintă totodată un centru de cercetare științifică fundamentală și aplicativă pentru studenți și masteranzi, sub coordonarea lectorului universitar dr. Dorinel Popa, specialist cu vastă experiență în domeniul criminalisticii și științelor penale. Studenții se pot familiariza aici cu principalele instrumente, metode tehnico-științifice și procedee tactice folosite în activitatea de prevenire și descoperire a infracțiunilor, de identificare a făptuitorilor și de administrare a probelor necesare pentru aflarea adevărului în procesul penal”, au transmis reprezentanții Biroului de Relații Publicii ai Facultății de Drept din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir”.

Noul laborator deține dotări importante, printre care: trusă criminalistică personalizată (care include pensulă magnetică, pensulă din puf de struț și pensulă relevare cu fire din fibră de sticlă, pulbere magnetică și pulbere nemagnetică, folie adezivă transparentă, tușieră pentru prelevare impresiuni, kit siliconic pentru ridicarea urmelor traseologice, bandă adezivă gradată și bandă decimetrică, set de numere pentru marcarea poziției probelor la locul faptei, lanternă portabilă cu raze ultraviolete etc.), aparat pentru verificare autenticitate documente și bacnote în lumină albă și în lumină ultravioletă, microscop digital, schelet uman, bust uman cu organe detașabile. În plus, acesta mai are aparat foto digital cu microcard SD încorporat, tehnică digitală pentru sistem video-proiecție, monitor extern, pointer, proiector, scaner, imprimantă multifuncțională, card-reader SD și alte dispozitive utile aprofundării în domeniu.

I.M.