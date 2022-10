FOTO: O inimă sănătoasă la ”Promenada Inimilor”

Distribuie

Evenimentul anual ,,Promenada Inimilor” a avut loc anul acesta pe data de 2 octombrie 2022, în organizarea Rotary Club Târgu Mureș Maris. Au participat aproximativ 70 de persoane, membri ai Clubului, membri Interact și RotaKids, care s -au deplasat din Piața Victoriei până în Cetatea Medievală din Târgu Mureș.

„Promenada Inimilor” promovează ideea de mișcare în aer liber, care aduce beneficii sigure și imediate sănătății. După o perioadă în care am fost sedentari, trebuie să ne gândim și la prevenția altor boli, în special cele cardiovasculare, a precizat președintele Rotary Club Târgu Mureș Maris dr. Huciu Marius.

În cadrul evenimentului din acest an, au participat și cei mai mici, RotaKids, care au marcat Ziua Mondială a Inimii prin plantarea unui copac în Cetatea Medievală. Sub îndrumarea mentorilor RotaKids, cei mici au confecționat obiecte sub formă de inimă din materiale reciclabile.

Proiectul face parte din evenimentele anuale organizate în întreaga țară de cluburile Rotary.

(Redacția)