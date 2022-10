FOTO, VIDEO: Sărbătoarea geneticii și reproducției, la cea de a XX-a ediție a Paradei Taurilor

Distribuie

Fermieri, operatori de însămânțări artificiale, procesatori, într-un cuvânt iubitori de animale din întreaga țară, și-au dat întâlnire sâmbătă, 1 octombrie, într-o zi însorită de toamnă, sub dealul Tofalăului din Sângeorgiu de Mureș, la centrul de recoltare a materialului seminal Semtest-BVN din Sângeorgiu de Mureș cu ocazia tradiționalei Parade a Taurilor, eveniment ajuns în acest an la ediția XX.

„Deschidem cea de-a douăzecea ediție a Paradei Taurilor în semn de apreciere și respect pentru toți cei care înțeleg importanța și rolul geneticii și a reproducției în creșterea animalelor în sectorul zootehnic românesc. Ziua de azi este o sărbătoare a fermierilor, o sărbătoare dedicată medicilor veterinari, operatorilor de însămânțări oficiale veniți din toate colțurile țării”, a spus în deschiderea evenimentului ing. Valer Radu Sician, directorul Semtest-BVN Tîrgu Mureș.

Europarlamentarul Daniel Buda, oaspete special

Printre oaspeții de seamă prezenți la eveniment s-a numărat și europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședintele Comisiei de Agricultură din Parlamentul European.

„Sunt dificultăți majore în acest sector în această perioadă legate de seceta, creșterea prețului la îngrășămintele chimice, lipsa piețelor pentru desfacerea produselor. În același timp, vă asigur că la nivelul Guvernului României există în momentul de față în lucru măsuri care să vină în ceea ce înseamnă sprijinirea dumneavoastră. De aceea, am mai făcut acest apel, îl fac în continuare, să facem un efort să nu ducem vacile în abator. Pentru o vacă dusă în abator îți trebuie 5 ani de zile să o înlocuiești, să o pui înapoi în producție. Rugămintea mea este să mai aveți puțină răbdare până vom veni cu aceste forme de sprijin. La nivelul Parlamentul European avem în vedere o formă de sprijin în ce privește cumpărarea de îngrășăminte chimice, pentru că știm foarte bine că lipsa acestora are un impact negativ în ce privește producțiile și în ce privește creșterile de preț la energie. Una peste alta este important ca în continuare România să-și păstreze capacitatea de a produce alimente. Se poate trăi fără multe, putem trăi fără drumuri, fără poduri, fără alte structuri de infrastructură, dar nu putem trăi fără mâncare”, a precizat europarlamentarul Daniel Buda.

Ing. Sician: „Avem nevoie să strângem rândurile”

Parada Taurilor a reunit și în acest an toți jucătorii cu legătură directă sau indirectă cu sectorul zootehnic, de la fermieri, asociații profesionale, până la procesatori de carne și lapte, respectiv Carmangeria Moldovan, Lințuca Breaza și Mirdatod Ibănești.

„Cea de-a XX-a ediție a Paradei Taurilor am dorit să fie o sărbătoare a fermierilor și a operatorilor, adică a geneticii și reproducției. Noi cei care lucrăm în aceste structuri, fără obiectivul nostru principal care este ferma, fermierul, vaca, practic nu reușim să ne atingem scopul. Tocmai pentru aceea încercăm să atragem alături de noi fermieri. Încercăm să-i atragem ca să simtă acest drag până la urmă, dragostea de a lucra mai în profunzime pe fondul genomic. Până la urmă, performanța nu înseamnă numai a da furaj la animale, nu înseamnă doar a le întreține, înseamnă și a ști să iei o decizie potrivită la momentul potrivit. Avem nevoie să strângem cu toții rândurile, structurile organizatorice profesionale, reprezentanții instituțiilor, împreună cu fermierii avem nevoie să facem front comun. Dacă vom reuși, o vom face doar împreună. Nu există loc pentru concurență între noi, pentru că experiența din alte domenii ne demonstrează că tot ce nu este mobilizare la nivel general duce spre eșec sau spre pierdere. Cred că pe zona aceasta a creșterii vacii încă putem să avem un cuvânt de spus”, a precizat ing. Valer Radu Sician.

Prezentarea taurilor

Un moment important în cadrul paradei a fost prezentarea grupelor de tauri, șase la număr, prilej pentru cei prezenți să admire defilarea taurilor din liniile de carne, Holstein Friză și Bălțată Românească, fiecare taur în parte având parte de o prezentare amănunțită a celor mai importante caracteristici.

„Parada Taurilor înseamnă un model pe care fermierul ar trebui să-l ia ca evoluție în genetică. Taurii, respectiv fondul genetic pe care ei îl au se transmite și din punct de vedere al exteriorului, respectiv însușirile pe care le vedem cu ochiul liber. Foarte important este că am încercat, și eu zic că am și reușit, să formăm grupe pe însușiri. Am avut linii de carne pentru ca fermierul să sesizeze diferența între o linie de carne și o linie de lapte, de ce fond genetic am nevoie pentru a face mai mult lapte sau mai multă carne. De asemenea, am avut fond genetic pe linia Akeratos, adică tauri fără coarne, plus o genetică de top pe rase diferite. Încercăm să ducem această variabilitate crescătorilor. Până la urmă există această variabilitate în teren. Crescătorii nu cresc aceeași rasă la modul unitar, nu aplică aceeași tehnologie, motiv pentru care încercăm să satisfacem în acest punct dorințele tuturor, să încercăm până la urmă să aducem în față ceea ce consideră ei că este valoare”, a precizat șeful Semtest-BVN Tîrgu Mureș.

Huraxdax, Mister Parada Taurilor 2022

Cireașa de pe tort a fost desemnarea Mister Parada Taurilor 2022, misiune ce i-a revenit unei comisii formată din cei mai în măsură să ofere un calificativ în ce privește valoarea unui taur, respectiv crescătorii. „Aveam nevoie de o comisie de bonitate pentru a alege cel mai frumos dintre cei mai frumoși tauri, pentru a stabili Mister Parada Taurilor. Nu putea fi altcineva în comisie decât fermierul, fermierul cu fermă de elită. Asta înseamnă că fermierul deja a ajuns la un nivel profesional foarte bun. Odată ce are în fermă animale cu o productivitate atât de bună, înseamnă că este unul dintre cei mai mari specialiști. Aici nu vorbim de studii, vorbim de practică și de experiență. Sigur, am implicat și publicul pentru că toți au fost participanți activi. În tribună am avut fermieri, operatori, medici veterinari din toată țara. Practic am încercat să luăm pulsul din toate zonele, din toate județele. De asemenea, am încercat să dăm importanță tuturor categoriilor profesionale”, a precizat ing. Valer Radu Sician.

În cele din urmă, Mister Parada Taurilor 2022 a fost desemnat taurul Huraxdax. „Luând în considerare valorile foarte mari genetice ale taurilor nu am luat în calcul fiecare valoare genetică, fiecare fermier singur va decide la care taur se va raporta. Noi, comisia, ne-am uitat pur și simplu la aspectul exterior, practic cum arată animalul. Fiecare, individual, a avut propria opțiune, iar în final cu toții ne-am oprit la Huraxdax. E un taur foarte bine echilibrat, foarte bine dezvoltat, cu o musculatură dezvoltată, picioare puternice, trenul anterior foarte dezvoltat, jaretul se prezintă foarte bine, la fel și în ce privește aspectul exterior. El a fost ales să fie Mister Parada Taurilor 2022”, a precizat Dr. Petru Bordeianu, președintele comisiei de evaluare și președinte al Federaţiei Crescătorilor de Taurine Braşov.

Alin ZAHARIE