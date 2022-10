INCREDIBIL! Mureșean prins băut la volan de trei ori în șase ore!

Distribuie

Polițiștii mureșeni au depistat în municipiul Târgu Mureș un bărbat bănuit de conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice, în mod repetat.

”În fapt, la data de 30 septembrie, în jurul orei 3.36, polițiștii rutieri au depistat un bărbat în vârstă de 42 de ani care conducea un autoturism pe raza municipiului Târgu Mureș, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat faptul că bărbatul avea o alcoolemie de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză pe numele șoferului, s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice”, fiindu-i reținut permisul de conducere până la soluționarea cauzei”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Potrivit sursei citate, ulterior, în jurul orei 6.05, cel în cauză a fost din nou depistat pe raza localității Târgu Mureș având o alcoolemie 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în jurul orei 9.40, bărbatul în vârstă de 42 de ani, a fost a treia oară depistat având o alcoolemie de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat.

”În cauză s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul pe drumurile fără permis de conducere. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Mureș”, a mai menționat aceeași sursă.

