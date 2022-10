Stradă din Târgu Mureș, reabilitată

Distribuie

Strada Ciucaș din Târgu Mureș a fost reabilitată, a anunțat luni, 3 octombrie, primarul Soós Zoltán.

”Am reabilitat și strada Ciucaș! Am refăcut strada Ciucaș, având în vedere că fusese extrem de neglijată în ultimii ani. Asfaltul se deteriorase foarte mult iar unele dintre trotuare au devenit aproape impracticabile, necesitând reparații. Recent, s-a turnat un covor asfaltic, am refăcut trotuarele și am montat borduri noi. Vom continua să reparăm și să refacem străzile neglijate!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul municipiului Târgu Mureș.

(Redacția)