VIDEO: Huraxdax, Mister Parada Taurilor 2022

Momentul mult așteptat în cadrul Paradei Taurilor, eveniment organizat sâmbătă, 1 octombrie de Semtest-BVN Tîrgu Mureș a fost desemnarea Mister Parada Taurilor 2022. Delicata misiune i-a revenit unei comisii formată din cei mai în măsură să ofere un calificativ în ce privește valoarea unui taur, respectiv crescătorii.

„Aveam nevoie de o comisie de bonitate pentru a alege cel mai frumos dintre cei mai frumoși tauri, pentru a stabili Mister Parada Taurilor. Nu putea fi altcineva în comisie decât fermierul, fermierul cu fermă de elită. Asta înseamnă că fermierul deja a ajuns la un nivel profesional foarte bun. Odată ce are în fermă animale cu o productivitate atât de bună, înseamnă că este unul dintre cei mai mari specialiști. Aici nu vorbim de studii, vorbim de practică și de experiență. Sigur, am implicat și publicul pentru că toți au fost participanți activi. În tribună am avut fermieri, operatori, medici veterinari din toată țara. Practic am încercat să luăm pulsul din toate zonele, din toate județele. De asemenea, am încercat să dăm importanță tuturor categoriilor profesionale”, a precizat ing. Valer Radu Sician.

În cele din urmă, Mister Parada Taurilor 2022 a fost desemnat taurul Huraxdax. „Luând în considerare valorile foarte mari genetice ale taurilor nu am luat în calcul fiecare valoare genetică, fiecare fermier singur va decide la care taur se va raporta. Noi, comisia, ne-am uitat pur și simplu la aspectul exterior, practic cum arată animalul. Fiecare, individual, a avut propria opțiune, iar în final cu toții ne-am oprit la Huraxdax. E un taur foarte bine echilibrat, foarte bine dezvoltat, cu o musculatură dezvoltată, picioare puternice, trenul anterior foarte dezvoltat, jaretul se prezintă foarte bine, la fel și în ce privește aspectul exterior. El a fost ales să fie Mister Parada Taurilor 2022”, a precizat Dr. Petru Bordeianu, președintele comisiei de evaluare și președinte al Federaţiei Crescătorilor de Taurine Braşov.

Alin ZAHARIE