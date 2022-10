Activități preventive la Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza”

Distribuie

Efective din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I” Târgu Mureș și reprezentanți ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș au fost prezenți, în urmă cu câteva zile, în mijlocul a peste 100 de elevi din clasele a VIII-a din cadrul Școlii Gimnaziale “Alexandru Ioan Cuza” din Târgu Mureș.

”Deoarece pe 4 octombrie am sărbătorit Ziua Mondială a Necuvântătoarelor, am dorit să le facem cunoștință elevilor cu colegii noștri patrupezi. Sica și Kira, sub îndrumarea instructorilor, le-au arătat celor mici cât sunt de disciplinate și prietenoase, stând frumos la poze. Cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, pe 5 octombrie, am considerat că este oportun să venim în întâmpinarea tinerilor cu informații privind siguranța online și cea de la școală, despre evitarea conflictelor și care sunt modalitățile de reacție la acestea, precum și cu informații privind importanța evitării consumului de substanțe interzise. Jandarmii le-au vorbit elevilor despre exemple bune de urmat, le-au împărtășit din ceea ce face un jandarm în munca sa de zi cu zi și le-au oferit posibilitatea să studieze echipamentul și dotările Jandarmeriei”, a precizat Compartimentul Informare, Relații Publice și cu Publicul din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ”Regele Ferdinand I” Târgu Mureș.

