A început Concursul Internațional de Pian la Târgu Mureș

Sala Mică a Palatului Culturii a găzduit astăzi, 10 octombrie, de la ora 10.00, o conferință de presă cu tema Concursului Internațional de Pian, organizat de Asociația Ansamblu Baroc, Transylvania. La eveniment au participat membrii juriului Csíky Boldizsár jr. – pianist, prof. univ. dr. la Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj, România, președintele juriului, Adela Liculescu – pianistă concertistă, Viena, Austria, Nicolae Dumitru – pianist, profesor la Colegiul Național de Muzică “George Enescu” din București, România și Levente György – director general al Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, România. Din juriu face parte și Romeo Rîmbu – dirijor permanent al Filarmonicii de Stat Oradea.

Concursul Internațional Târgu Mureș are obiectiv de a selecta tineri pianiști cu vârste sub 32 de ani, a căror formare este în plină ascensiune și au ca ideal o carieră de solist concertist. Această competiție ce se va desfășura în perioada 10-13 octombrie 2022, în Sala Mare a Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, oferă participanților oportunitatea de a fi soliști într-un concert simfonic în cadrul finalei Concursului, în fața publicului mureșean.

“Când am avut șansa să vorbesc acum câteva luni, cu domnul director al Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, am propus două concursuri, Concursul Internațional de Dirijat “Erich Bergel”și cel de pian. Am avut surpriza să primesc din partea Yamaha Music Europe un pian mare de concert Bösendorfer, din Viena, care va oferi mari satisfacții concurenților. Programul concursului este pretențios, asemănător concursurilor mari internaționale și m-am bucurat că s-au înscris atât de mulți concurenți”, a declarat prof. univ. Csíky Boldizsár jr.

Se vor acorda următoarele premii: Premiul I – 3000 euro Câștigătorul Premiului I va fi invitat să susțină, în stagiunea urmatoare, alte două concerte simfonice, unul în compania Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, unul în compania Filarmonicii de Stat din Satu Mare. Premiul II – 2000 euro iar Premiul III – 1000 euro. Se vor acorda trei premii speciale, Premiul Constantin Silvestri – 2000 ron, oferit de bioeel Târgu Mureș și Premiul László Árpád – 2000 ron, pentru cel mai bun concurent târgumureșean, din partea corpului profesoral (departamentul Muzică în limba maghiară) al Universității de Arte din Târgu Mureș.Un Premiu special – un recital oferit de Centrul Cultural Maghiar din București, pentru un concurent din Târgu Mureș.

„Nu mai există criteriile de partajare care existau acum 100 de ani, ceea ce cântă pianistul mediu de acum este la un nive lmult peste ceea ce cânta pianistul mediu de acum 100 de ani. În România nu știu dacă erau 10-15 pianiști care puteau să cânte Rapsodia nr.2 de Franz Liszt, acum cred că sunt cel puțin 100 care o știu aborda. Vom fi în fața unei sarcini extrem de dificile, de a departaja între oameni cu o pregătire extraordinar de înaltă”, a menționat în cadrul conferinței prof. Nicolae Dumitru.

Potrivit celor adăugate de Adela Liculescu – pianistă concertistă sosită de la Viena, toți concurenții sunt învingători, doar prin faptul că s-au prezentat.

Din județul Mureș participă în concurs Antal Anna Andrea, Kozma Istvan Levente și Mathe Peter. Din alte orașe Buzdugan Ștefan Ciprian, Cutova Inya Maria, Lăcătoș Mark Iosuah, Lungu Darius Isaac, Mihăilescu Ioan, Nagy Antoniu Tiberiu, Vârtejaru Ștefan Theodor și Vooropciuc Maria Izabela.

Din Japonia participă Arai Michi și Purdue Maya, din Portugalia concurează Do Vale Ventura De Sousa Nuno Miguel, din Ucraina- Fediurko Roman, din Ungaria-Jenei Lucia Donatella, din Kazakhstan-Orazbakov Abdakhmed.