FOTO: 24 de premii de debut jurnalistic și 8 vocaționale, la Gala Presei Mureșene 2022

Eleganta și primitoarea locație de la Centrul de Evenimente RAB al Complexului Apollo din Sângeorgiu de Mureș a găzduit joi, 6 octombrie, Gala Presei Mureșene – ediția 2022. Organizat de Asociația Educație pentru Europa în parteneriat cu revista economică Transilvania Business și cotidianul Zi de Zi, evenimentul a fost prezentat de MC Titus Ilovan și a fost dedicat, aproape în totalitate, jurnalismului cultural. Astfel, în cadrul galei au fost acordate 24 de premii unor elevi mureșeni pentru debut în jurnalism cultural, opt premii unor elevi de perspectivă de la Liceul Vocațional de Artă din Târgu Mureș și trei premii pentru excelență în jurnalism.

”În numele echipei de organizare îi felicit pe toți premianții din această gală și le transmit mulțumiri tuturor partenerilor și susținătorilor care au făcut posibilă desfășurarea evenimentului”, a afirmat Aurelian Grama, vicepreședinte al Asociației pentru Educație în Europa, totodată director fondator al publicațiilor Zi de Zi și Transilvania Business.

Elevi-artiști de valoare, premiați

Primele patru premii ale serii, fiecare în valoare de 500 de lei, au fost oferite de RUA HomeInvest și au fost înmânate de fondatorul RUA, Doru Borșan, următorilor elevi de la Liceul Vocațional de Artă din Târgu Mureș: Gombocz Ágnes, Szabó Eszter, George Bârlean și Teodore Todoran.

Celelalte patru premii, fiecare în valoare de 500 de lei, au fost oferite de o cunoscută firmă de IT mureșeană și au fost înmânate de Florin Marcel Sandor, manager de publicitate Zi de Zi si Transilvania Business, următorilor elevi: Nagy Boroka, Raisa Simionov, Leonard Buta și Dragoș Tătar.

”Cred că ideea a încolţit deja anul trecut imediat după Gala Presei, când evenimentul a fost axat pe excelenţa în jurnalism şi am premiat jurnaliştii locali şi corespondenţii. De anul trecut ne-am gândit să venim cu ceva nou şi ideea a aparţinut colegului nostru, Marius Morar, care face parte din comitetul de organizare”, a afirmat Florin Marcel Sandor, care a împărtășit cu cei prezenți o amintire emoționantă de acum 30 de ani, când a pășit pentru prima dată într-o redacție de ziar.

Debut în jurnalism cultural

Momentul culminant al galei l-a constituit acordarea premiului pentru debut în jurnalism cultural. Timp de 15 zile, pagina web a cotidianului Zi de Zi a găzduit un concurs interactiv la care au participat 24 de articole culturale scrise de tot atâția liceeni. Înainte de a scrie, debutanții au beneficiat de instruire din partea a trei profesioniști în domeniu: subsemnatul – redactor șef al cotidianului Zi de Zi și inițiatorii proiectului ”Scriitori la școală”, respectiv Andrei Vornicu și Valentin Covaciu, ambii scriitori și jurnaliști culturali.

Articolele celor 24 de jurnaliști debutanți au fost apoi publicate pe pagina web www.zi-de-zi.ro, unde au fost votate, criteriul de întocmire a ierarhiei fiind numărul de ”like-uri” primite.

19 premii, fiecare în valoare de 500 de lei, au fost înmânate de Ligia Voro, singurul redactor șef al unei reviste naționale cu sediul la Târgu Mureș, Transilvania Business, următorilor elevi: Alina Mărginean – ”Sorina, cum e să-ți joci viața pe scenă?”, Tudor Păcurar – ”Creieri varză pe pâine”, Ana Maria Drosu – ”De ce dispare apetența elevilor pentru evenimente culturale”, Maria Petrea – ”Un nou sezon încărcat cu expoziții de artă contemporană la Camera K Arte”, Anghel Bodan – ”Muzeul de artă populară și etnografie, poartă neștiută către trecut”, Alexia Oprea – ”Dansul sportiv, fuziune ideală între sport și artă”, Cezar Toma – ”Mureșul, un râu care și astăzi mai plânge”, Denisa Bîrsan – ”Oamenii caută să vadă povești despre ei sau despre ceea ce cred ei că sunt. Interviu cu Laurențiu Blaga”, Gabriel Rus – ”Țesutul la război, meșteșug pe cale de dispariție”, Carina Ioncio – ”Noaptea muzeelor, un reper cultural internațional”, Anca Maria Emilia – ”Rezervația naturală de bujori din Zau de Câmpie – unică în Europa”, Ana Petrea – ”Târgu Mureș, un oraș mai bogat pe plan cultural: o sugestie”, Mihaela Bianca Pașca – ”Spectacolul Ierbar: Un muzeu al amintirilor”, Andrei Pajint – ”Târgu Mureș, capitala muzicii clasice pentru o săptămână”, Enrique Naidin – ”Biblioteca Teleki la ceas aniversar”, Loredana Gritto – ”Interviu: tânăra artistă Dion despre arta fotografică”, Alexia Pop – ”Instrumente muzicale Gliga și arta perfecțiunii acustice”, Alexandru Suceava – ”Ibănești. Împreună cu prietenii din Europa. O poveste despre prietenie, solidaritate, implicare și multiculturalitate” și Antonia Marton – ”Complet necunoscuți”.

Cele mai apreciate articole

În continuarea galei, primele cinci articole în preferințele cititorilor Zi de Zi au fost premiate, fiecare, cu suma de 1.000 de lei.

Locul 1 a fost câștigat de Mate Dalma Noemi, cu articolul ”Castelul Mariaffi este ornamentul cultural al comunei Sângeorgiu de Mureș”, iar premiul a fost înmânat de către Sófalvi Sándor Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

Locul 2 a fost ocupat de Andreea Barath cu articolul ”Interviu. Horia Marchian, poetul cyberpunk-ului românesc”, iar premiul a fost înmânat de către Emanuel Suciu, coordonator marketing DAW Bența România.

Carmen Teodara Hulpe s-a clasat pe locul 3, cu articolul ”Corul Belcanto, inițiere culturală a tânărului sărmășean”, iar premierea a fost făcută de către Valer Botezan, primarul orașului Sărmașu.

Pe locul 4 s-a situat Daniela Suciu, cu articolul ”Festivalul Văii Gurghiului, o carte de vizită a tărâmului ibăștean”, iar premiul a fost înmânat de către Dan Vasile Dumitru, primarul comunei ibănești.

Yasmine Forrer a încheiat competiția pe locul 5, cu articolul ”Teatrul. Despre cultură, educație și dezvoltare”, iar premiul a fost înmânat de către Paul Ilea, director general Hirschmann Automotive TM.

De menționat că toți tinerii premianți au primit din partea jurnalistei Dorina Matiș, corespondent al agenției de presă naționale Agerpres, câte un premiu special, cartea sa de debut ”Îngerul meu, Gabriel”, publicată în acest an.

Viitor debut… în Transilvania Business

În cadrul evenimentului s-a anunțat că zece tineri dintre cei care au fost premiați vor avea șansa debutului în revista națională Transilvania Business unde vor fi invitați să scrie pe mai multe teme.

”Avem nevoie de aceşti tineri, pentru că simţim în presa mureşeană faptul că nu vine nimeni din urmă, ne confruntăm cu lucrul acesta. Suntem dornici să avem pe cine să îndrumăm şi pe cine să pregătim în profesia aceasta. Poate că nu e o muncă foarte bănoasă, însă tinerii trebuie să afle că îţi oferă foarte multe satisfacţii sufleteşti. Aşa că, în urma unei discuţii pe care am avut-o cu colegii, ne-am gândit să le facem o ofertă tinerilor să ni se alăture, să debuteze în revista noastră. Dacă vor fi zece sau mai mulţi, nu e nicio supărare. Avem nişte teme interesante, cum ar fi şi partea de eco-mediu, pe dezvoltare durabilă, pe partea de sustenabilitate”, a declarat Ligia Voro, redactor șef al revistei Transilvania Business.

Excelență în jurnalism

Cea de-a treia categorie de premii acordate, respectiv Premiile de excelență în jurnalism, au fost înmânate de către Marius Morar, managerul proiectului ”Gala Presei Mureșene 2022. Premiu pentru debut – Jurnalism Cultural”, următorilor profesioniști din domeniul mass media: Angela-Daniela Precup – TVR Târgu Mureș, Vlad-Mihai Amariei – Radio Târgu Mureș și Ioan Florin Romanța – Kiss FM.

Totodată, în aplauzele audienței a fost invitat pe scenă și apreciatul jurnalist Florin Dobrater, realizator de emisiuni la postul de televiziune M9TV, care a împărtășit câteva gânduri rezultate din experiența a trei expediții jurnalistice întreprinse în acest an pe frontul din Ucraina.

Bucate alese, muzică de calitate

Pe lângă premieri, oaspeții Galei Presei Mureșene 2022 s-au bucurat de bucatele alese pregătite de echipa de profesioniști a Centrului de Evenimente RAB, au ciocnit un pahar de vin ardelenesc întru sănătate, creativitate și prosperitate și s-au delectat cu muzica live adusă de solistul vocal Pavel Belski.

Proiectul ”Gala Presei Mureșene 2022. Premiu pentru debut – Jurnalism Cultural” este o inițiativă a Asociației Educație pentru Europa, cofinanțată de Primăria Municipiului Târgu Mureș și susținută de următorii parteneri: DAW Bența România, Hirschmann Automotive TM, Premaco, Banca Transilvania, Aquaserv, Negro Concept Store, Nakita, Clini-LAB, Aliat Auto, Inst Gaz, Schuster Ecosal, RUA Homeinvest, Astor – Valpet, Azotrans, Centrul de Evenimente RAB, Crama Liliac, Centrul Comercial Univers All, Reta Com, Florăria Magnolia, Casa de Ajutor Reciproc Progresul CFR, Clinica Vet Hub, Coralia Online, Editura Edu, Farel, Mindthegap, Crama Sântu, Laboratorul Emanuela, Primăria Sovata, Primăria Sângeorgiu de Mureș, Primăria Ibănești, Primăria Sărmașu, Primăria Iernut, cotidianul Zi de Zi, revista Transilvania Business, M9TV, Kiss FM și Ardeal TV.

Text: Alex TOTH

Foto: Paul VLASIU