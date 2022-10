Perechea Rareș Cojoc – Andreea Matei, lideri mondiali la dans sportiv (UPDATE)

Distribuie

Un vis împlinit. Acum câțiva ani, dacă îl întrebai pe Rareș Cojoc ce își dorește să obțină în dansul sportiv, îți răspundea: să devin lider mondial. De astăzi nu mai e un vis. E realitate.

Târgumureșeanul Rareș Cojoc, alături de perechea sa Andreea Matei sunt noii lideri mondiali în clasamentul categoriei Adulți, secțiunea Standard.

După rezultatul foarte bun din Polonia, unde perechea Rareș Cojoc-Andreea Matei s-a clasat pe primul loc în finala competiției WDSF World Open desfășurată la Elblag, cei doi sportivi au urcat pe prima poziție și în clasamentul mondial, acumulând 4003 de puncte, cu aproape 300 de puncte mai mult decât foștii lideri mondiali.

Rezultatul vine însă după multă muncă, doar în acest an, perechea fiind prezentă în 6 finale, în trei clasându-se pe podium – locul al doilea la World Open (new series) de la București din 4 iunie, locul al treilea la Grand Slamul de la Naron – Spania din 24 iunie și locul I la World Open (new series) de la Elblag – Polonia, din 9 octombrie. Un rezultat foarte bun, Rareș Cojoc și Andreea Matei au obținut și la Campionatele Europene, locul V. De altfel, au fost prima pereche din țara noastră care a reușit această performanță la secțiunea Standard vreodată.

“Astăzi, după 25 ani de când am început să cochetez cu dansul sportiv, am devenit numărul 1 mondial. Desigur, este o performanță la care am visat dintotdeauna și un rezultat istoric atât pe plan personal, cât și pentru țara noastră și care a reușit să mă binedispună încă de dimineață. După calculele post competiție știam că urmează să trec în fruntea clasamentului, însă am așteptat cu nerăbdare să se confirme și oficial.

Acum aș vrea pe această cale să clarific câteva lucruri.

Faptul că astăzi am devenit numărul 1 mondial nu înseamnă că sunt un dansator mai bun decât am fost ieri când eram pe locul 2 și nici nu cred că îmi vor crește mult șansele de a deveni un antrenor mai bun în viitor. De asemenea, nici nu mă face un tată, soț, copil sau un om mai bun sau mai talentat la acest sport. Este strict o chestiune de palmares, care poate va conta cândva în vreo statistică.

Și cel mai important este să precizez faptul că numărul 1 mondial nu înseamnă că sunt cel mai bun dansator din lume (rezultatele afirmă acest lucru), ci că în ultimele 12 luni am reușit împreună cu Andreea Matei să acumulăm cele mai multe puncte”, este mesajul lui Rareș Cojoc postat în această după-amiază pe rețeaua de socializare Facebook.

Anul acesta, Rareș Cojoc a obținut, totodată, cel de-al 20-lea titlu de campion național al României la dans sportiv, secțiunea Standard.

Felicitări sportivilor, bravo antrenorilor și tuturor celor care au sprijinit transformarea unui vis în realitate.