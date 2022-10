Protest al Seniorilor

Distribuie

Sediile prefecturilor din întreaga țară au fost pichetate marți, 11 octombrie, de către reprezentanții federaţiilor naţionale reprezentative ale asociaţiilor de pensionari. Printre cei care s-au alăturat acțiunii de protest de la nivel național se numără și pensionarii mureșeni, care s-au adunat în fața sediului Prefecturii Mureș exprimându-și nemulțumirea față de situația disperată în care o duc pensionarii.

„La nivel național, toate prefecturile sunt pichetate astăzi de către pensionarii care sunt membri ai diferitelor federații din țară. Noi, Liga Pensionarilor Mureș, aparținem de Federația Națională a Pensionarilor din România. Dânșii ne-au solicitat, de aceea noi am venit”, a precizat Sorina Bloj, președintele Ligii Pensionarilor Mureș. Au fost câteva zeci de persoane care și-au exprimat nemulțumirile față de situația pensiilor, creșterea prețurilor și nu în ultimul rând față de lipsa de respect a guvernanților față de pensionari.

„Ne-am propus să fim mai mulți. Din păcate nu suntem pentru că oamenii într-adevăr o duc greu, nu-și pot rupe de la gură și de la de la medicament, de la farmacie ca să plătească un bilet pentru a se deplasa la Târgu Mureș. Practic, am venit la această acțiune de protest pe cheltuiala noastră. Mulți sunt bolnavi, chiar și eu am o laringită, dar cu toate astea am venit”, a precizat Sorina Bloj.

Principalele doleanțe

Majorarea pensiilor cu 15% începând cu noiembrie 2022, stoparea creșterii prețurilor la alimentele de bază”, aplicarea fără discriminare a coeficientului de corecție la calcularea pensiilor”, plafonarea la un nivel suportabil a prețurilor la energie au fost câteva din doleanțele celor prezenți, înarmați cu pancarte pe care se putea citi printre altele ”Prețuri umflate, asta nu-i dreptate!”, ”Desființați indemnizațiile acordate aleșilor”, ”Vrem și noi să trăim bine ca și voi”. Cei prezenți au înmânat un Memoriu conducerii Prefecturii, cu speranța că cineva, undeva, le va asculta doleanțele

„Oricum, nu avem speranțe că cineva ne va ajuta. Suntem duși cu vorba și cu zăhărelul de atâta timp. Nu suntem împotriva nimănui, noi cei care suntem aici suntem pentru noi. Toată lumea are dreptul în țara asta să fie respectat, să aibă un acoperiș deasupra capului, să aibă ceva de pus pe masă. Dorim să fim și noi respectați și lângă pensiile astea minime să ni se adauge și acea alocație socială care se dă la toți cei care nu au lucrat nici măcar o zi. Nici măcar cu aceștia noi nu avem nimic, pentru că au motivele lor că n-au putut să muncească. E problema lor, dar de ce să fim noi discriminați? După 38 de ani, chiar peste 40 de ani, o femeie să iasă în pensie cu 1.200 de lei? Poate să se întrețină? Atunci mai bine nu lucra nici o zi, făcea ce vroia și astăzi primea 1.000 de lei. E o bătaie de joc, după părerea noastră. Ca și revendicări, în primul rând dorim mărirea pensiilor, apoi reglementarea prețurilor. De asemenea, reglementarea învățământul pentru cei tineri, deoarece vorbim și despre nepoții și copiii noștri. Să fie un învățământ pentru noi, pentru copii și nu pentru distrugerea lor. Nu în ultimul rând sistemul de sănătate. De asemenea, să nu primim de exemplu acele vouchere de 250 de lei la 2 luni. Nu e bătaie de joc, nu e o umilință? Dorința noastră este să fim respectați. Asta ne dorim, de aceea am și scris acest mesaj pe una din pancartele noastre, ”Respect pentru Seniori!”, mesaj care le cuprinde pe toate”, a precizat Sorina Bloj.

Alin ZAHARIE