Mureș City Logistics, investiție demarată de Globalworth Industrial

Globalworth Industrial, sub-brandul de logistică și industrie al Globalworth, îți extinde portofoliul prin investiția, alături de Global Vision, într-un proiect industrial și logistic cu o suprafață totală de 37,9 de mii de metri pătrați în Târgu Mureș.

În urma acestei tranzacții, Globalworth este prezent în șapte orașe importante din România: Arad, București, Constanța, Oradea, Pitești, Târgu Mureș și Timișoara.

Globalworth își continuă parteneriatul cu Global Vision, Târgu Mureș fiind a treia locație din cadrul parteneriatului, după dezvoltarea proiectelor Constanța Business Park și Chitila Logistics Hub.

Cu posibilitatea de a dezvolta până la 18.000 de metri pătrați de spatiu de depozit, unități cu temperatură controlată, spații de birouri și sociale într-un proiect unic, se preconizează că Mureș City Logistics va fi finalizat și predat în semestrul 1 2023.

Proiectul beneficiază de o locație strategică și de o conectivitate excelentă în ceea ce privește infrastructura. Situat la o distanță de 362 de kilometri de București (prin E60), 102 kilometri de Cluj-Napoca (prin A3, E60 și E81) și 261 de kilometri de Borș, granița de vest cu Ungaria (prin A3 și E60), Mureș City Logistics beneficiază de drumuri, parcări și întreaga infrastructura necesară. Toate aceste caracteristici au atras deja o multinațională puternică, cu o poziție dominantă în industria sa, care va ocupa peste o pătrime din suprafața totală.

“Strategia Globalworth se concentrează pe generarea de venituri și crearea de valoare, în primul rând printr-un portofoliu considerabil de birouri Clasa A și proprietăți logistice / industriale ușoare, o piață care a crescut puternic în ultimii cinci ani. Fiind deja prezenți în partea de vest, respectiv de sud-est a țării, am decis să ne extindem într-o zonă nouă: centrul României, Târgu Mureș fiind al 7-lea oraș important din țara noastră în care investim. Prin urmare, am achiziționat, împreună cu partenerul nostru Global Vision, Mureș City Logistics, un proiect last mile în care intenționăm să dezvoltăm și unități cu temperatură controlată, o piață de nișă cu perspective foarte bune”,afirmă Mihai Zaharia, Director de Investiții în cadrul Globalworth Romania și Director Piețe de Capital în cadrul Globalworth Group.

“Prin proiectele pe care le dezvoltăm în diferite locații strategice din întreaga țară, ne concentrăm să îmbinăm soluțiile sustenabile cu funcțiunile moderne solicitate de către clienții noștri sau de nevoile actuale privind logistica și piața industrială, în general. Unul dintre avantajele acestor proiecte last mile este optimizarea semnificativă a costurilor în ultima etapă a lanțului de aprovizionare, livrarea către utilizatorii finali. Având un parteneriat puternic cu Globalworth încă din 2019 – una dintre responsabilitățile noastre cheie în cadrul acestei colaborări fiind identificarea oportunităților de dezvoltare, inclusiv în regiuni cu potențial încă neexploatat – ne extindem portofoliul comun cu Mureș City Logistics, o opțiune de depozitare de ultimă generație pentru clienții activi în sectorul logistic și cel al industriei ușoare. În plus, este un punct de referință în creșterea pieței pentru întreaga regiune, un pilon important al afacerii noastre fiind contribuția la dezvoltarea comunităților locale”, adaugă Sorin Preda, CEO & Founder Global Vision.

Prin cele mai recente investiții, Globalworth a devenit unul dintre cei mai mari proprietari de active logistice/industriale ușoare din România, cu un portofoliu de 368k mp GLA și 725,5k mp GLA care urmează a fi dezvoltați în etape.

(Redacția)