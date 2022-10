100 de ani de fotbal la Luduș

Distribuie

O componentă importantă a vieții noastre sociale este, fără îndoială, practicarea ori susținerea în moduri diferite, a sportului, a mișcării fizice într-un mod organizat. La Luduș, sportul a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare spectaculoasă, greu de anticipat nu cu mulți ani în urmă. Dar actualele titluri naționale, europene sau mondiale aduse la Luduș au un fundament solid, creat de înaintași cu mulți ani în urmă. Adică, o sută de ani de fotbal, de sport în Luduș.

Cale către performanță

Centenarul echipei de fotbal Mureșul Luduș a fost punctată în mod admirabil de Vlad Amariei, cel care a fost unul din organizatorii evenimentului de la Luduș din 9 octombrie 2022: „Avem datoria nu doar să ne amintim, ci și să nu uităm această cea mai titrată echipă de pe Câmpie. O echipă care nu a trecut de divizia C, dar a dat jucători chiar și la echipa națională, a dat jucători care au fost prezenți în divizia A, în Liga Campionilor. Mureșul Luduș a fost un exemplu pentru copii, a fost o posibilitate de a performa”.

Centenarul fotbalului ludușean a fost prefațat în mod surprinzător, pentru unii, de Părintele Paisie, starețul Mănăstirii Bârnova de la Iași, care a jucat fotbal la Mureșul Luduș în perioada anilor de liceu: „Principiile pe care eu le-am învățat în sport, în fotbal, m-au ajutat foarte mult în viață, mai târziu. Și atunci când vorbesc de principii, mă refer la mentalitate, la atitudinea potrivită pe care ar trebui să o aibă orice sportiv de performanță, la atitudinea pe care fiecare dintre cei care doresc să practice un sport, fie fotbal, fie orice alt sport să o aibă, pentru că fără această atitudine potrivită nu putem să fim performanți, indiferent care este domeniul de activitate în care ne desfășurăm munca de zi cu zi. Pe lângă atitudine m-a ajutat foarte mult munca, pentru că am înțeles că devenim campioni nu atunci când suntem pe teren, devenim campioni în fiecare zi la antrenamente și cu cât transpirăm mai mult la pregătiri, cu atât șansa de a primi lauri, aplauze pe teren este mai mare. De aceea, muncă multă, atitudine potrivită și nu înainte de toate, ajutor mult de la Dumnezeu”.

După rugăciunea de binecuvântare a festivităților, cei prezenți au păstrat un moment de reculegere „pentru cei care nu mai sunt printre noi și să-l rugăm pe Dumnezeu să le odihnească sufletele acolo sus în Ceruri, în Împărăția Lui cea veșnică”.

Alocuțiunile invitaților

Despre sărbătoarea echipei Mureșul Luduș, managerul general Ioan Orosfoian a mărturisit: „Sunt onorat că mi-a revenit mie sarcina ca în fața unui număr atât de mare de fotbaliști să organizez sărbătoarea celor 100 de ani de fotbal ludușean. Din anul 2012, de când sunt managerul acestui Club avem o activitate intensă la nivelul copiilor și juniorilor. Din păcate cu echipa de seniori nu am reușit o promovare în Liga a III-a, am avut un baraj în anul 2012 când am învins mult mai titrata echipă din Miercurea Ciuc, dar din păcate problemele financiare ne-au oprit să mergem mai departe. Acestea au fost și mai sunt condițiile, dar ne bucurăm că încă mai existăm spre deosebire de multe alte echipe cu nume mare. Datorită unui mare număr de echipe de copii de care ne ocupăm, am obținut proiectul de realizare a unei baze sportive moderne. Avem sprijinul Asociației Județene de Fotbal, a Federației Române, precum și sprijinul Primăriei și Consiliului local Luduș care asigură cea mai mare parte din bugetul nostru și cărora le mulțumesc”.

Primarul orașului Luduș, Ioan Cristian Moldovan, a vorbit despre situația actuală a orașului, precizând că în perspectiva anilor următori activitatea sportivă se va vitaliza: „Din păcate, brandurile noastre locale, renumite altădată la nivel național, de exemplu Fabrica de zahăr, încep să se stingă, încă mai sunt câteva speranțe să menținem această fabrică, dar nu sunt prea multe. Dacă vorbim de branduri, unul dintre acestea este CS Mureșul Luduș. Sărbătorim azi 100 de ani de fotbal și cred că meritul acestei frumoase vârste se datorează tuturor celor prezenți. Vă aplaud și vă respect pentru toată activitatea pe care o desfășurați în promovarea sportului. Mureșul Luduș este al doilea club de fotbal din județ prin numărul de sportivi legitimați, prin cele opt echipe de copii. Cred că cel mai important lucru este să promovăm copiii, să le creăm condiții bune de pregătire. Sper ca pentru viitor să găsim un finanțator care alături de Primărie să reușim o promovare în eșalonul superior. Îi salut pe toți cei care au evoluat sub culorile Clubului de-a lungul timpului”.

Ovidiu Dancu, fost primar al orașului, a reamintit celor prezenți câteva din problemele cu care s-a confruntat orașul și echipa Mureșul Luduș: „Să susții o activitate timp de 100 de ani nu este ușor, aceasta presupune multă ambiție, multă muncă și dorința de a menține activitatea sportivă la nivelul orașului. Mulțumesc tuturor sportivilor, antrenorilor, președinților și stafurilor tehnice pentru munca lor care s-a perpetuat în timp până în zilele noastre. Vă felicit pe toți, pe cei din trecut și pe cei din prezent!”.

Medalii, diplome și distincții

După încheierea discursurilor care au elogiat activitatea actuală a CS Mureșul luduș care are ca principală preocupare creșterea noii generații de fotbaliști încadrați în cele opt grupe de copii, managerul general Ioan Orosfoian a recompensat cu medalii, diplome și distincții pe cei care au activat sub culorile Clubului alb – albastre de-a lungul anilor, dar și pe cei care activează azi precum și pe cei care, prin contribuția lor materială perpetuează o tradiție începută în anul 1922. În acest sens, reporterul, unul dintre cei care a fost alături de echipă începând cu anul 1968, a sistematizat în câteva categorii numele celor care trebuie să fie menționați.

Asta, cu scuze pentru numele care eventual au fost omise: Merite în domeniul organizatoric: Liviu Botezan, Kis Istvan, Ciprian Cipăian, Ioan Marcel Orosfoian, Tiberiu Orban, Ioan Șopterean, Claudiu Ciucă, Emil Alecu Stan, Ovidiu Baghiu, Liviu Popa și Cornel Luca; Medaliați europeni și mondiali: Ella Kovacs, Dănuț Borbil, Kolozsvari Edward, Ciprian Tapaszto, Ionuț Bica, Cârpaci Szanto Alexandru; Foști oficiali: Ovidiu Danciu, Ioan Olaru, Leon Zilberczveig, dr. Dan Șerban, Vasile Mureșan, Ilie Șuta, Teodor Rațiu; Reprezentanți mass media: Ioan A. Borgovan (Steaua Roșie, 24 ore Mureșene, Punctul, Radio Transilvania, Zi de Zi), Dan Ludușan (Radio Transilvania), Televiziunea M 9 și Radio Tîrgu Mureș; Veterani ai echipei: Dorel Stoica, Ioan Timar, Gheorghe Neagu, Gică Berar, Iliuță Budușan, Tapaszto Istvan, Minodor Ober, Katona Andras, Alexandru Nistor, Lelian Rus, Bruno Rusu, Mimi Lechințan, Szekely Piluș, Țică Popanică, Ioan Gherasim, Valer Păcurar, Miki Vălean, Costin Pașcu, Cenan „Gojgaru” și Vitan. Și, în sfârșit, Ioan Orosfoian a mulțumit celor care de-a lungul anilor, au sprijinit din punct de vedere material echipa: Viorel Tripon, Petrea Ovidiu Zachei, Iuliu Dee, Cosmin Șchiopotă, Alexandrina Moldovan, Molnar Eugen, Sorin Nemeș, Ioan Timbuș, Ioan Corla, George Borangic, Sorin Tripon, Liviu Miclea, Nicolae Marian, Adrian Lazăr și alții.

Marea sărbătoare a fotbalului, a sportului ludușean s-a încheiat așa cum se cuvine în lumea sportului cu o sărbătoare de inimă și suflet în care un pahar de vin și o ceauneală a contribuit la depănarea unor amintiri rămase în sufletul celor care au fost eroii unor evenimente memorabile, au contribuit la imaginea unui spirit de echipă numit Mureșul Luduș.

La un secol de viață, la mulți, mulți ani acestei frumoase reprezentante a orașului Luduș!

Ioan A. BORGOVAN