 Expoziția de produse agroalimentare – oameni dulci, produse dulci

Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești a fost celebrată luni, 10 octombrie. La Târgu Mureș, Piața Trandafirilor a devenit un loc de târg ca pe vremuri, unde producători locali mureșeni din toate colinele județului, au venit cu tot soiul de bunățăți să le aducă un curcubeu pe cerul gurii și un suflu de sănătate, „acelora de la oraș”. Expoziția de vânzare a produselor agroalimentare obținute în județul Mureș a fost orgaizată de Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș, în parteneriat cu Instituția Prefectului, Consiliul Județean Mureș și Primăria Municipiului Târgu Mureș.

„Mureșenii doresc să consume produse locale de calitate. De aceea, susțin solicitarea fermierilor mureșeni de a crea un târg local al produselor din județul nostru, organizat lunar în Târgu Mureș. Am avut o primă discuție pe această temă cu reprezentanții Primăriei Târgu Mureș și ai Consiliului Județean Mureș, urmând să acordăm întreg sprijinul nostru pe solicitările punctuale ale Direcției pentru Agricultură Mureș. Cred că doar prin sprijin reciproc putem fi mai puternici și mai competitivi. Putere de muncă tuturor producătorilor locali mureșeni”, a transmis prefectul județului Mureș, Mara Togănel.

Standurile au fost pline cu murături, legume și fructe proaspete, produse cosmetice, brânzeturi și lactate, flori de toamnă, pălincă, diferite sortimente de dulceață, miere și produse apicole și muuulte altele de tot felul, pregătite să umple cămările mureșenilor. Câțiva dintre producătorii prezenți au împărtășit cotidianului Zi de Zi, una alta despre produsele pe care le-au adus la târg.

Dulce și sănătos, din Hodac

„Prima dată mergem să facem mierea de rapiță, în aprilie, apoi în luna mai, începem să recoltăm mierea de salcâm, urmează să facem mierea de pădure și apoi de tei și după cea de floarea soarelui. Cea mai căutată dintre cele pe care le avem azi aici este mierea polifloră. Cea mai fină miere este cea de salcâm, care mai este numită și „hrană vie”, deoarece conține 400 de nutrienți și este un foarte bun energizant, contribuind la imunizarea organizmului, cum de altfel, o fac produsele apicole. Cea de rapiță e bună pentru osteoporoză, pentru digestie. Avem și miere de salcâm cu nuci, care e o delicatesă. Un amestec special din miere, polen și propolis, care se numește păstură și este tot așa, foarte bun pentru imunitate. Mai recoltăm și propolis pe care-l preparăm tot noi și facem tinctura de propolis, care e bună pentru dureri de gât, dureri de stomac, mai e un bun cicatrizant pentru piele. Polenul conține toată grupa de vitamine B, e recomandat pentru anemie, pentru persoanele slăbite. Mai producem și lăptișorul de matcă, ce trebuie ținut la frigider. Mierea de mană de pădure este singura care nu se recoltează din flori, albina culege din scoarța copacului sau se mai poate produce și pe frunzele copacilor. Fiecare tip de miere are un gust diferit și chiar proprietăți diferite. Venim la târgul acesta în fiecare an și abia am așteptat că n-am mai fost dinainte de pandemie”, a declarat Camelia Farcaș, care a venit la Expoziție cu produse apicole din comuna Hodac.

Albinuța Mâncăcioasă, cu dulciuri la târg

„Noi suntem Albinuța Mâncăcioasă și am venit astăzi la Ziua Produselor Agroalimentare Românești cu produse pentru imuntate, cum ar fi amestecuri de miere cu cătină, nectar de cătină, tinctură de propolis, polen și miere, fagure. Avem și multe sortimente de miere: de tei, polifloră, mană, miere de salcâm, căpăceală, care e un fel de ceară, e practic stratul care acoperă fagurele. Și se spune că în aceasta, în căpăceală se găsesc cele mai multe proprietăți ale mierii. E bună pentru tuse, dureri de gât, bronșite. Propolisul e iarași foarte bun, e de fapt un antibiotic natural. Avem și amestecuri, care așa cum îmi place mie să zic, înlocuiesc ciocolata, de exemplu miere cu diferite semințe (caju, semințe de dovleac, alune de pădure, migdale, fulgi de cocos) și fructe uscate. Acestea sunt adevărate delicii, iar cel cu nucă de exemplu, este bun pentru creier. Amestecul din miere polifloră cu nectar de cătină, pe care în special copiii îl consumă și cătina în miere de salcâm, au un aport mare de vitamina C, sunt bune și pentru ficat și sunt antioxidanți. Mierea de rapiță este bună pentru osteoporoză și se poate folosi în cafea, pentru că nu-i schimbă gustul deloc. Mierea de tei merge foarte bine pe sezonul rece, pentru că e un calmant al tusei și al durerilor de gât”, ne-a povestit Bianca Pașcu. Pe Albinuța Mâncăcioasă o găsiți și prin Târgu Mureș, la tonomatele de miere din cartierele Tudor și Unirii.

Despre preparatele de pus pe iarnă din legume și fructe, despre argila albastră, despre brânzeturi și despre bunătăți din Batoș, care au fost de asemenea prezente la expoziția din Piața Trandafirilor, veți mai descoperi în articolele viitoare.

Ioana MĂRGINEAN