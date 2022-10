Rodul bogat al toamnei adus de Floarea Șulea la Târgul Producătorilor Locali din Reghin

Distribuie

Parcul Central din municipiul Reghin găzduiește în acest sfârșit de săptămână o nouă ediție a Târgului Producătorilor Locali, un adevărat Târg de Toamnă dată fiind multitudinea de bunătăți de sezon prezente la standurile producătorilor locali.

Fără să minimalizăm vreun producător, ne-a sărit în ochi un stand plin cu de toate păstorit de Floarea Șulea din localitatea Luieriu, comuna Suseni. Nu am ratat momentul și am stat la o mica poveste cu simpatica doamnă îmbrăcată în costum popular despre munca din spatele produselor expuse la vânzare.



„Am onorat acest Târg de Toamnă cu ce am prin gospodărie, cu ce am muncit toată vara. Tot ce vedeți la stand e din gospodăria și cămara proprie, rodul muncii mele de toate zilele. Ca și ofertă pentru acest târg, am roșii, gogonele, mere, pere, morcovi, magiun, zacuscă, dulceață, fasole, țuică, bulion, verdeață, practic tot am strâns din grădină și am adus la acest târg. Se spune că bogăția de produse este dovada omului gospodar. Când vezi atâtea produse, normal că în spatele acestora stă un om gospodar, mai ales că el e cel care le cultuvă și le prepară sub diverse forme. Prin asta se vede cine gospodar cu adevărat. Nu ca să mă laud, chiar nu am motiv, o fac produsele cu care merg la piață la Reghin, două zile pe săptămână, cu ce adun din grădină, cu ce pun pe iarnă. Acasă am practic tot ce trebuie, eu nu cumpăra absolut nimic, consum doar ce produc”, ne-a povestit Floarea Șulea din Luieriu.



Când avea și soțul lângă dânsa, tanti Floarea a avut grijă și de animale, dar fiind acum văduvă, se rezumă doar la munca în grădină. „Singură nu pot să țin și animale. Doar pentru dat de mâncare, muls, și adăpat, aș putea ține trei vaci, femeie singură fiind. Problema e cu mersul la câmp, fapt pentru care am renunțat la animale, și m-am axat doar pe grădină. O lucram și înainte, doar că nu făceam atât de des piața cum o fac acum. Am o grădină de 18 ari și una de 20. Solar nu am, doar grădina, deoarece acolo trebuie bărbat. Ca să apelezi la cineva să vină să te ajute, nu se merită. Îți cere cât nu produci. Dimineață mă scol la ora 4, de când se face ziuă sunt cu treabă în grădină. La ora 8 mă retrag pentru micul dejun, după care reiau munca în grădină până la ora 11, în special când e cald. Mai mult de atât nu. Apoi vine amiaza, mai fac de mâncare, după care la ora 4 iar mă apuc de treabă. Singură fac toată treaba, nu apelez la nimeni, doar în cazuri foarte rare, primăvara când pui răsadul sau vara când nu poți căpăli la timp tot, atunci îmi iau o femeie lângă mine care să mă ajute, în rest doar eu. Îmi place să fac eu singură totul. Nu că nu mi-ar place cum ar lucra altul, dar când faci singură totul așa cum ști, e cu totul altceva, iasă treaba mult mai bine”, ne-a spus tanti Floarea.



Floarea Șulea își valorifică munca la piața de toate zilele din Reghin, mereu cu marfă de calitate, de multe ori prea puțin înțeleasă de anumiți clienți lipsiți complet de simțul realității care nu percep nici în ruptul capului cât de important este ca omul să consume ceva ok, natural, gustos și sincer până la urmă.

„Nu vreau să critic pe nimeni, să înjosesc pe cineva cum se mai spune pe la noi pe la țară, dar sunt oameni care nu vor să înțeleagă. De exemplu, la roșile care le am, deși par la prima vedere că sunt încă necoapte, știți ce gust bun au. Spun unii că sunt cam verzi, și dacă iau o roșie și o tau în două, le demonstrez că nu au dreptate. La piață mereu tau câte o roșie să le arăt cât de coapte și de roșii sunt la interior, totcmai pentru a se convinge . Apoi mai sunt unii care spun că sunt prea scumpe. Nu e niciun bai le spun, mergeți la supermarket, nu am nimic cu ei, cumpărați roșii cu sâmburi verzi și din alea să consumați. Nu am nicio treabă cu nimeni, fiecare pe banul lui hotărește ce și cum vrea, dar din păcate sunt oameni care nu știu să aprecieze ce e bun și de calitate”, a precizat Floarea Șulea.

Alin ZAHARIE