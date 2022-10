Luptătorii mureșeni de la ACS Lupte BSG, prestații de excepție în Finala Campionatului Național

Distribuie

Desfășurată sub egida unui nume legendar pentru luptele libere românești: Ladislau Simon (Campion Mondial, European și medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice), Finala Campionatului Național Juniori 4 (U13), 14-16 Octombrie, Tg Mureș, a adus rezultate de excepție pentru luptătorii clubului târgumureșean.

ACS Lupte BSG a ocupat în final locul I în clasamentul celor 77 de cluburi participante în competiție (peste 400 de sportivi și antrenori).

Echipa antrenată de Szocs Attila si Ambrus Lajos a obținut următoarele rezultate:

-Andrei Covalschi, medalie de aur

-Maxim Panuș, medalie de aur

-Butyurka Ákos, medalie de aur

-Barabás Rianna , medalie de bronz

-Lunka Sándor, medalie de bronz

-Goran Ionuț, loc V

-Kilyén Előd, loc V

ACS Lupte BSG, performera competiției, este condusă de Ballai Alexandru, care are și funcția de vicepreședinte al Federației Române de Lupte Libere.

Cu 14 titluri de campion național, 80 de medalii câștigate de-a lungul carierei în toate competițiile, dintre care 67 de aur, Ballai Alexandru a lăudat prestația micilor luptători târgumureșeni și a evocat în câteva cuvinte imaginea regretatului sportiv Simon Ladislau: ”A fost un om educat, cu mult bun simț. Un antrenor dedicat, care a crescut mulți campioni naționali și internaționali. Am avut onoarea sa fiu antrenat de Laci. Primul titlu de campion mondial l-am câștigat cu el antrenor. A fost o mare pierdere trecerea lui prematură în neființă, când a picat ca un trăznet. Noi încercăm să ducem mai departe tradiția luptelor libere mureșene, a clubului CS Mureșul, care este cel mai titrat club din România pe plan internațional, după CSA Steaua București.”