Prima înfrățire internațională pentru comuna Râciu

Primarul comunei Râciu, Ciprian Alin Belean, a anunțat marți, 18 octombrie, încheierea unui parteneriat între Primăria comunei Râciu și orașul Bucovăț din Republica Moldova.

”Ne-am bucurat de prezența delegației Primăriei orașului Bucovăț din Republica Moldova, condusă de doamna primar Mariana Dîmcenco, în luna iulie 2022 la Râciu, iar bucuria revederii a fost și mai mare în luna octombrie 2022 atunci când ne-am reîntâlnit la Bucovăț. Oameni calzi și primitori, mereu cu zâmbetul pe buze! Oameni minunați! Dacă în luna iulie le-am prezentat localitatea noastră și am semnat acordul de înfrățire, în luna octombrie am vizitat frumosul orășel Bucovăț. Am fost impresionați, în primul rând, de faptul că au patru firme mari și altele mai mici, care asigură sute de locuri de muncă și care sunt sprijiniți de primărie cu orice este nevoie. Școli, grădinițe și oameni implicați în tot ceea ce ține de învățământ și cultură. O echipă bună la primărie și desigur am degustat și vinul produs de vestitele crame din zonă pentru care frații noștri moldoveni sunt cunoscuți. Prisaca Vulpii, doi profesori, producători de miere de albine care ne-au primit cu căldură și care pun suflet și pasiune în tot ceea ce fac. Au niște produse fantastice!”, a precizat Ciprian Alin Belean.

(Redacția)