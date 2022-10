Doriți un pahar de vin, la Muzeu?

Distribuie

Pentru iubitorii de vin, este vin iar pentru iubitorii de artă și cultură, este muzeu! Toate în același loc, luni, 24 octombrie, de la ora 19.00, în curtea interioară a Palatului Toldalagi, sediul Secției de Etnografie și Artă Populară a Muzeului Județean Mureș, unde se va desfășura o seară cu jazz și vin și discuții plăcute, acompaniate de trupa 7th SENSE.

„7th SENSE este una dintre cele mai tinere și apreciate trupe de jazz din România, reușind să se remarce în ultimii trei ani atât pe scena locală, cât și la nivel național. Ei s-au afirmat pe cele mai importante scene de jazz din țară, precum JazzTM, Jazz in the Park, Bucharest Jazz Festival și Green Hours Jazz Fest. De altfel au participat în 2019 la “Euroradio Jazz Competition”, iar în decembrie 2021 au câștigat premiul pentru “Cea mai bună trupă” la Sibiu Jazz Competiton. Prospețimea jazzului, improvizația, influențele soul, nu jazz și ale muzicii electronice s-au coagulat în albumul de debut al trupei, „Light in Chaos”, lansat în iunie 2022, cu colaborarea unor artiști renumiți din Anglia (Liam Shortall, Will Fry), dar și din țara noastră (Luiza Zan, Alex Arcuș). Albumul este brodat pe ideea că va exista întotdeauna o speranță de care să te ții strâns, chiar și în cele mai zbuciumate momente. Această căutare a luminii a devenit un element central în alcătuirea muzicii și identității 7th SENSE”, este descrisă trupa în descrierea evenimentului.

Participarea la eveniment se face pe baza biletului de vizitare a Muzeului, cu prețul de 12 lei, pentru adulți, 3 lei pentru studenți/elevi sau 6 lei pentru pensionari. Locurile sunt limitate, iar rezervările se fac telefonic, la următorul număr: 0749912992. Sau prin email la următoarea adresă: pr@muzeulmures.ro.

Evenimentul este organizat de Muzeul Județean Mureș, în parteneriat cu Crama Villa Vinèa.

I.M.