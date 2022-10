VIDEO: Festivalul Toamnei la AMA Center

Distribuie

Veselie mare la Centrul Educațional AMA Learning Center. Vineri, 21 octombrie, au participat la Festivalul Toamnei, eveniment desfăşurat sub semnul hărniciei, al belşugului şi al frumuseţii acestui anotimp. Solista de muzică populară Carina Avram a susținut un extraordinar moment de folclor, alături de dansatorii Ansamblului Popular Zestrea care au încântat cu frumusețea costumelor și a repertoriului.

“Costum popular de sărbătoare din zona Mureșului compus din cămașă cu poale, cusută cu ciupag roșu și șire peste cot și cătrânțe cu trup vânat. Costumul este realizat după un model de veche tradiție în Transilvania prin cele două elemente specifice, ciupagul și cătrânța cu trup vânat. Azi mai întâlnim costumul în zona Lăpuș și Mărgău. Ciupagul mic, in jurul gâtului se mai folosește și azi in aproape toată Transilvania. Costumul popular e artă transmisă din generație in generație. Costumul popular reprezintă și o forma de istorie scrisă pe pânză, in care se poate citi vârsta, evenimentele din viata omului, statutul social, zona de proveniență, obiceiurile. Caracteristica de bază a costumului tradițional este unitatea în diversitate și sincretismul. Să ne bucurăm privind exemplare din acest patrimoniu de cultură materială și să-l onoram purtându-l cu fiece ocazie festivă!”, a menționat etnograf Mărioara Jiga.

Prin acest eveniment, echipa AMA și părinții copilașilor au cultivat dragostea pentru folclor şi tradiţii, dar şi respectul pentru cei care le-au creat, înaintașii noștri.

“Constantin Noica spunea că “în cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis și reînnoit”. Datoria noastră de dascăli este să transmitem, așadar, azi, am adus în fața copiilor tradiția și portul popular românești, pe care ne dorim cu atâta ardoare să le păstrăm vii, în primul rând pentru că ne definesc ca popor, aici sunt rădăcinile noastre, mai apoi pentru frumusețea lor, care vrem să încânte multe generații de acum încolo. Din păcate puțini dintre copiii zilelor noastre mai au contact cu viața satului și a portului popular românesc, prin urmare, le-am adus noi satul în curtea grădiniței, creând astfel o bucățică de tradiție, cu un decor autentic. Nu ne-am limitat doar la decor, ci am completat totul cu cântec și joc popular, am copt mâine, am făcut mămăligă, magiun de prune și ne-am îndulcit cu scorușe. Pe noi, ca și grădiniță, ne caracterizează atenția pentru detalii și pot îndrăzni să afirm că această caracteristică vine tocmai din tradiția populară, unde totul era cusut, așezat, cu detalii mici, importante. Cuverturile folosite pentru decor, verinci cum se numesc în satul părinților mei, Băla, au fost lucrate cu migală de bunicile mele, mama Valerică, care azi împlinește 80 de toamne pline de istorie, ocazie cu care vreau să-i urez ani mulți înainte, să ne mai păstreze vie, cât se poate, tradiția satului românesc, și cealaltă bunică, mică Măriuță, care ne privește de undeva de Sus și se bucură că încă este printre noi, prin ceea ce ne-a lăsat moștenire de dus peste veacuri. Sărbătoarea toamnei s-a transferat în adevărat festival la AMA și va înflori an de an, din pasiunea și dorința noastră de a duce mai departe tradiția și portul românesc”, a menționat Alina Oprea, administrator Centrul Educațional AMA Learning Center din Târgu-Mureș.

Calitatea şi diversitatea în educaţie valorifică şi promovează talentul, inspiraţia şi creativitatea la orice vârstă.

„Majoritatea dintre copiii pe care îi vedeți aici, nu mai au bunici în zone rurale. Le-am adus aici o parte din obiectele reprezentative din casele bunicilor noștri, vrem să le arătăm obiceiuri, să vadă cum se face mustul, gemul, i-am îmbrăcat în costume populare tradiționale. I-am implicat și le-am arătat toate acestea în speranța că vor ține minte și vor duce tradiția mai departe”, a menționat Natalia Lazăr, educatoare.

Festivalul Toamnei de la AMA a demonstrate ceea ce înseamnă să conservăm și să valorificăm acest potențial nemaipomenit al spiritului românesc, folclorul.