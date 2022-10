Diabetul, gestionat la înălțime, dincolo de nori

Distribuie

Poți să vezi muntele de la depărtare când te afli în trecere, să-l admiri de departe și să-ți faci poze cu el. Sau atunci când curajul întâlnește provocarea supremă să urci pe cărări montane, cu rucsacul în spate și cu dorința de a experimenta acele lucruri pe care doar muntele te face să le simți și să te simți fericit. Este experiența pe care au ales-o 60 de tineri cu diabet de-a lungul a șase ani, în cele opt ediții ale proiectului DiaMount Challenge, demarat în anul 2017 de Asociația Copiilor și Tinerilor cu Diabet (ASCOTID) Mureș și care în acest an s-a aflat la ultima ediție. Tinerii și-au testat limitele impuse de o afecțiune cronică, și-au gestionat glicemiile străbătând cărări montane și au arătat societății că înălțimile pot fi cucerite și trăind cu diabet.

Proiectul s-a născut din dorința de a încuraja tinerii, membrii ASCOTID Mureș, să facă lucruri inedite, să își depășească limitele. Apoi s-a extins la nivel național, aducând împreună tineri din mai multe zone ale țării, cărora pe tot parcursul expediției li s-au monitorizat glicemiile, începând cu cea de-a treia ediție, deoarece la primele două ediții nu existau încă senzori de glicemie. Senzorii de glicemie sunt sisteme moderne, ce permit monitorizarea glicemiei în timp real, în permanență, cu alarme ce avertizează creșterea sau scăderea glicemiei. Astfel, nu există frică că ar putea să apară hipoglicemiile severe, secundare efortului fizic intens.

”Fiecare ediție a adus un nou grup de circa 25 participanți, un nou traseu pentru urcat munții României și o nouă activitate sportivă gen rafting, via ferata, sau paddeling stand up. Aceasta pentru că nu au acces la asemenea activități și a fost mult mai interesant în grup, dar cu ochii pe aparatele care indică nivelul glucozei din sânge și mereu în „competiție ” pentru glicemii bune! Participanții numesc ASCOTIDUL ca o mare familie sau a doua lor familie, alături de care au învățat să-și gestioneze diabetul, să participe la proiecte educaționale, să se bucure și să fie parte din povestea scrisă de peste 16 ani”, a mărturisit Rodica Molnar, fondator și președinte al ASCOTID Mureș.

Cu diabet la peste 2.500 de metri înălțime

S-a început cu expediții montane pe trasee mai ușoare, iar ulterior s-a trecut la trasee tot mai grele. Pe rând, au fost luate la pas cărările montane din munții Ciucaș și Făgăraș – Fereastra Mare – Vârful Cheria Bândei (2017), Piatra Craiului și Rarău – Giumalău (2018), Ceahlău (2019), Parâng (2020), Retezat (2021), iar în acest an visul a fost să fie cucerit Vârful Moldoveanu (2.544 metri) din Munții Făgăraș. A fost ultima redută cucerită în cadrul proiectului DiaMount Challenge. Și la ediția din acest an, ce s-a desfășurat în perioada 25-28 august, au participat 25 de tineri, însoțiți de medici, salvamontiși și voluntari, ca de altfel la fiecare ediție.

”Anul acesta am avut șansa de a participa la ultima ediție a proiectului Diamount Challenge, organizat de ASCOTID Mureș. Mulțumită asociației și sponsorilor, în această ediție am reușit să cucerim cel mai înalt vârf din țara noastră, vârful Moldoveanu. Acest proiect a reunit astfel un grup de tineri cu diabet al căror scop a fost să demonstreze că poți urca cu diabetul deasupra norilor. Indiferent de greutățile întâmpinate pe traseu, am reușit cu toții să cucerim “acoperișul României” și să arătăm lumii că voința este mai puternică decât orice impediment. Fiind a doua oară când particip la acest proiect, am putut să mă reîntâlnesc cu oameni minunați, cu care am legat relații de prietenie în ediția trecută, dar am și cunoscut persoane noi, oameni cu care împart unele dintre cele mai frumoase amintiri. Mulțumesc ASCOTID pentru această minunată experiență!”, a declarat Rareș Marinescu, unul dintre participanți.

Proiectul a fost un real succes și s-a finalizat fără incidente, tinerii fiind supravegheați din punct de vedere medical.

”Teoretic, rolul meu era cel de medic dar, spre ușurarea și încântarea mea, am fost mai mult un observator. Membrii echipei erau tineri cu diabet zaharat, cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani, amabili și serviabili, având grijă în mod conștient de ei înșiși și de colegii lor. Turul a durat aproximativ 10 ore, timp în care s-au împărțit mesele, s-au făcut glume și s-au reflectat asupra faptului că, deși au o afecțiune comună, fiecare dintre ei are un corp diferit și, prin urmare, tratamentul lor este individual și unic.

Când am ajuns în vârful Vârfului Moldoveanu, parcă s-a ridicat un giulgiu de pe noi, luându-ne un sloi, o încremenire, ne-am așezat și ne-am odihnit, cei care au avut glicemii mai mari până atunci au schimbat direcția, s-au supus, și am pornit la vale cu forțe proaspete”, a povestit Dr. Korodi Melinda, medic diabetolog.

Toate lucrurile frumoase au un final

Proiectul DiaMount este unic în România și s-a dorit a fi o continuare a proiectului Ascotid Trail Race, o acțiune sportivă demarată de ASCOTID Mureș cu scopul de a demonstra că sportul înseamnă sănătate.

”DiaMount Challenge a fost o frumoasă poveste cu tineri curajoși, cu povești de viață, cu prietenii pe viață, cu satisfacția organizatorilor că rămânem în istoria diabetului românesc deschizători de drumuri și inspirație pentru ceilalți. Tinerii participanți au format o echipă unită, extrem de bine sudată de-a lungul timpului, astfel că la final putem spune că au învățat să se susțină, să se ajute și, mai mult, să-și cunoască corpul, reacțiile la adrenalină, să știe reacționa la alt fel de trăiri decât cele zilnice.

Ghizii noștri, medicii, salvamontiștii și voluntarii au ajutat grupul să demonstreze că nu există impedimente să îți dorești să trăiești normal, să îți urmezi visele, să nu renunți la provocări așa cum acest proiect a fost numit marea provocare- cu diabetul deasupra norilor”, a conchis președintele ASCOTID Mureș și managerul proiectului DiaMount Challenge.

Arina TOTH