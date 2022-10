FOTO: Reghineanca Maria Sava, campioană mondială în Coreea de Sud

Distribuie

Veștile bune din Coreea Sud continuă. După ce a obținut titlul de Campioană Europeană în primăvara acestui an, reghineanca Maria Sava s-a impus și în competiția mondială. Duminica, tânăra a cucerit titlul de Campioană Mondială la categoria Women’s Bikini Up to 160 cm, în cadrul Campionatului Mondial de Fitness care se desfășoară în Yeongju, Coreea de Sud.

“Maria dovedește încă o dată că România are sportivi de aur, iar toată munca și efortul depus duc la rezultate excepționale! Bravo, Maria! Suntem mândri de tine!”, a fost mesajul Federației Române de Culturism și Fitness, după ce sportiva a câștigat titlul de campioană mondială.

Alte două mureșence se întorc cu titlul de vicecampioane mondiale din Coreea de Sud. Mara Zidărescu s-a clasat a doua în categoria Junior Women`s Bikini 16-20 Years, Over 166 centimetri, iar Raluca Biro a luat argintul la categoria Women’s Physique Open.

Felicitări, Maria, și din partea noastră! (S.G.)

Sursa foto: Cipri&Anca Videography&Photography, Federația Română de Culturism și Fitness